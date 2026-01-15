Мединский напомнил о планах США на Гренландию еще с прошлого века

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на планы США по Гренландии, напомнив о желании Вашингтона получить контроль над островом еще в сороковые годы XX века.
Ранее республиканец Рэнди Файн внес в американский конгресс законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии.
"История никогда не повторяется дословно, но вновь и вновь подтверждает: человеческая натура неизменна (по крайней мере, в последние несколько тысяч лет, о которых мы можем судить). А следовательно неизменными остаются амбиции, интересы, инстинкты, страсти", - написал Мединский в своем telegram-канале.
"Человек не меняется, меняются только модели айфонов", - добавил Мединский.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
