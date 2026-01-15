Рейтинг@Mail.ru
Мединский напомнил о планах США на Гренландию еще с прошлого века - РИА Новости, 15.01.2026
11:40 15.01.2026
Мединский напомнил о планах США на Гренландию еще с прошлого века
Мединский напомнил о планах США на Гренландию еще с прошлого века
Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на планы США по Гренландии, напомнив о желании Вашингтона получить контроль над островом еще в сороковые... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
гренландия
сша
россия
владимир мединский
дональд трамп
нато
евросоюз
в мире, гренландия, сша, россия, владимир мединский, дональд трамп, нато, евросоюз, удары сша по венесуэле
Мединский напомнил о планах США на Гренландию еще с прошлого века

Мединский напомнил о планах США на Гренландию еще с 40-х годов XX века

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на планы США по Гренландии, напомнив о желании Вашингтона получить контроль над островом еще в сороковые годы XX века.
Ранее республиканец Рэнди Файн внес в американский конгресс законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий Трампа на Гренландию
03:00
"История никогда не повторяется дословно, но вновь и вновь подтверждает: человеческая натура неизменна (по крайней мере, в последние несколько тысяч лет, о которых мы можем судить). А следовательно неизменными остаются амбиции, интересы, инстинкты, страсти", - написал Мединский в своем telegram-канале.
Помощник президента РФ добавил к публикации выдержку из советской газеты от января 1948 года, в которой приводятся слова членов американского конгресса Мариона Беннетта и Томаса Лейна о необходимости получить контроль над Гренландией, так как остров имеет важное значение для обороны США.
"Человек не меняется, меняются только модели айфонов", - добавил Мединский.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Европа "сдаст" Гренландию, считает Медведев
Вчера, 20:53
 
В миреГренландияСШАРоссияВладимир МединскийДональд ТрампНАТОЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
