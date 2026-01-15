Бородавко назвал МОК и FIS суперполитизированными структурами

«

"МОК и FIS - суперполитизированные структуры. Хотя они заявляют, что спорт не зависит от политики, мы видим, что зависимость очень сильная. Последние политические события это четко демонстрируют. Подход, который применяется к России и другим странам, абсолютно неоднозначен. Заявления, которые делаются, ясно показывают: нас не хотят видеть и делают все, чтобы исключить наше присутствие. При этом реакция на действия других стран совершенно иная", - сказал Бородавко журналистам.