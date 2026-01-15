Рейтинг@Mail.ru
16:58 15.01.2026
Бородавко назвал МОК и FIS суперполитизированными структурами
Бородавко назвал МОК и FIS суперполитизированными структурами
Бородавко назвал МОК и FIS суперполитизированными структурами

КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) - суперполитизированные структуры.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности FIS предоставила нейтральный статус 35 российским спортсменам, включая лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. В четверг FIS отказала в предоставлении нейтрального статуса российской лыжнице Алине Пеклецовой.
"МОК и FIS - суперполитизированные структуры. Хотя они заявляют, что спорт не зависит от политики, мы видим, что зависимость очень сильная. Последние политические события это четко демонстрируют. Подход, который применяется к России и другим странам, абсолютно неоднозначен. Заявления, которые делаются, ясно показывают: нас не хотят видеть и делают все, чтобы исключить наше присутствие. При этом реакция на действия других стран совершенно иная", - сказал Бородавко журналистам.
В Казани проходит шестой этап Кубка России по биатлону. В субботу в рамках этапа пройдут мужской и женский спринты, в воскресенье соревнования в Казани завершатся скиатлоном на 20 км у мужчин и женщин.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Большунов выиграл первую гонку в сезоне
14:18
 
Лыжные гонкиСпортЮрий БородавкоМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 
