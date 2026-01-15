В рамках первого этапа благоустройства "Лужников" этой зимой открылся новый мультимедийный каток. Он стал одним из самых больших в Москве. Благодаря необычному проекту сотни людей одновременно могут наслаждаться яркими инсталляциями и тематическими шоу, проводя время на льду. Подробнее – в видеосюжете.
https://ria.ru/20260115/luzhniki-2068159596.html
Мультимедийный каток в "Лужниках"
Мультимедийный каток в "Лужниках" - РИА Новости, 15.01.2026
Мультимедийный каток в "Лужниках"
В рамках первого этапа благоустройства "Лужников" этой зимой открылся новый мультимедийный каток. Он стал одним из самых больших в Москве. Благодаря необычному... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:09:00+03:00
2026-01-15T19:09:00+03:00
2026-01-15T19:09:00+03:00
видео
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068145495_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce351abf733f11e12dd095664707ea94.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068145495_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3cdb1043da28c216a64993d514a0c0db.jpg
Мультимедийный каток в "Лужниках"
В рамках первого этапа благоустройства "Лужников" этой зимой открылся новый мультимедийный каток. Он стал одним из самых больших в Москве. Благодаря необычному проекту сотни людей одновременно могут наслаждаться яркими инсталляциями и тематическими шоу, проводя время на льду. Подробнее – в видеосюжете.
2026-01-15T19:09
true
PT2M46S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, видео
Видео, Москва
Мультимедийный каток в "Лужниках"
В рамках первого этапа благоустройства "Лужников" этой зимой открылся новый мультимедийный каток. Он стал одним из самых больших в Москве. Благодаря необычному проекту сотни людей одновременно могут наслаждаться яркими инсталляциями и тематическими шоу, проводя время на льду. Подробнее – в видеосюжете.
2026-01-15T19:09
true
PT2M46S