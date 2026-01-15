Мультимедийный каток в "Лужниках"

В рамках первого этапа благоустройства "Лужников" этой зимой открылся новый мультимедийный каток. Он стал одним из самых больших в Москве. Благодаря необычному проекту сотни людей одновременно могут наслаждаться яркими инсталляциями и тематическими шоу, проводя время на льду. Подробнее – в видеосюжете.