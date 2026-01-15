Рейтинг@Mail.ru
09:17 15.01.2026
В МВД показали пример мошеннического Telegram-бота
В МВД показали пример мошеннического Telegram-бота
В МВД показали пример мошеннического Telegram-бота

В МВД показали пример поддельной лицензии мошеннического Telegram-бота

© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мошеннические Telegram-боты, имитирующие торговлю цифровыми активами, для убедительности часто подтверждают свою легальность поддельными лицензиями, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошеннические Telegram-боты, имитирующие торговлю цифровыми активами, для убедительности часто "подтверждают" свою легальность лицензиями", - говорится в сообщении.
© Вестник Киберполиции России/TelegramМошеннические Telegram-боты, имитирующие торговлю цифровыми активами, для убедительности часто подтверждают свою легальность поддельными лицензиями
Мошеннические Telegram-боты, имитирующие торговлю цифровыми активами, для убедительности часто подтверждают свою легальность поддельными лицензиями
В ведомстве объяснили, что насторожить в документе из примера должно отсутствие указания организации, которой выдана лицензия, выдача документа Федеральной службой по финансовым рынкам, ликвидированной ещё в 2013 году, а также упоминание вида деятельности - "криптовалютные операции", которого нет в перечне лицензируемых.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Москве мошенники обманули пенсионерку на более чем 20 миллионов рублей
