В МВД показали пример мошеннического Telegram-бота

В ведомстве объяснили, что насторожить в документе из примера должно отсутствие указания организации, которой выдана лицензия, выдача документа Федеральной службой по финансовым рынкам, ликвидированной ещё в 2013 году, а также упоминание вида деятельности - "криптовалютные операции", которого нет в перечне лицензируемых.