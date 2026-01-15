В МВД показали пример мошеннического Telegram-бота

https://ria.ru/20260115/litsenziya-2067978798.html
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Мошеннические Telegram-боты, имитирующие торговлю цифровыми активами, для убедительности часто подтверждают свою легальность поддельными лицензиями, сообщили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошеннические Telegram-боты, имитирующие торговлю цифровыми активами, для убедительности часто "подтверждают" свою легальность лицензиями", - говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что насторожить в документе из примера должно отсутствие указания организации, которой выдана лицензия, выдача документа Федеральной службой по финансовым рынкам, ликвидированной ещё в 2013 году, а также упоминание вида деятельности - "криптовалютные операции", которого нет в перечне лицензируемых.