Рейтинг@Mail.ru
"Лада" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:00 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/lada-salavat-yulaev-smotret-onlayn-2068088127.html
"Лада" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января
"Лада" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
"Лада" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января
"Лада" и "Салават Юлаев" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T17:00:00+03:00
2026-01-15T17:00:00+03:00
хоккей
лада
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067158908_0:298:1366:1066_1920x0_80_0_0_340053774a8932a3dfc7752f2a11e91d.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067158908_0:125:1366:1150_1920x0_80_0_0_d5e3d9c0f27828d9df26ea69a92a5ca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
лада, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Лада, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Лада" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января

© Фото : Соцсети "Салавата Юлаева" Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов
Нападающий уфимского Салавата Юлаева Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Соцсети "Салавата Юлаева"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. "Лада" и "Салават Юлаев" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 15 января и начнется в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 января 2026 • начало в 18:00
1-й период
Лада
0 : 1
Салават Юлаев
03:55 • Джек Родвальд
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейЛадаСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Авангард
    ЦСКА
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Лада
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    15.01 19:30
    Северсталь
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.01 20:30
    Верона
    Болонья
  • Футбол
    15.01 22:45
    Комо
    Милан
  • Футбол
    15.01 23:00
    Расинг
    Барселона
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Вашингтон
    Сан-Хосе
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Питтсбург
    Филадельфия
  • Хоккей
    16.01 04:00
    Миннесота
    Виннипег
  • Теннис
    16.01 07:30
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала