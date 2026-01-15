https://ria.ru/20260115/lada-salavat-yulaev-smotret-onlayn-2068088127.html
"Лада" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января
"Лада" и "Салават Юлаев" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T17:00:00+03:00
хоккей
лада
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
