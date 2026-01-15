https://ria.ru/20260115/kuzbass-2068121975.html
"Кузбасс" разгромил "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
"Кузбасс" разгромил "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
"Кузбасс" разгромил "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
Кемеровский "Кузбасс" обыграл нижегородский "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T17:12:00+03:00
2026-01-15T17:12:00+03:00
2026-01-15T17:30:00+03:00
спорт
старт (нижний новгород)
волга
сибсельмаш
чемпионат россии по хоккею с мячом
кузбасс (кемерово)
"Кузбасс" разгромил "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
"Кузбасс" разгромил "Старт" в матче чемпионата РФ по хоккею с мячом в Кемерове