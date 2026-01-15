Рейтинг@Mail.ru
17:12 15.01.2026 (обновлено: 17:30 15.01.2026)
"Кузбасс" разгромил "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
спорт, старт (нижний новгород), волга, сибсельмаш, чемпионат россии по хоккею с мячом, кузбасс (кемерово)
Спорт, Старт (Нижний Новгород), Волга, Сибсельмаш, Чемпионат России по хоккею с мячом, Кузбасс (Кемерово)
"Кузбасс" разгромил "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

"Кузбасс" разгромил "Старт" в матче чемпионата РФ по хоккею с мячом в Кемерове

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Хоккей с мячом. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" обыграл нижегородский "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в Кемерове, завершилась победой хозяев со счетом 9:3. В составе победителей Артем Репях (12, 30 и 36-я минуты), Александр Баздырев (14), Алексей Ничков (20), Янис Бефус (49, 86), Андрей Суворов (59) и Данил Яковлев (68). Мячи гостей на счету Дениса Коткова (3, 6) и Дмитрия Баранова (80).
"Кузбасс" (31 очко) идет на третьем месте в турнирной таблице, "Старт" (19 очков) располагается на шестой позиции.

Результаты других матчей:

