ВС России пресекли попытки ВСУ сфальсифицировать присутствие в Купянске
ВС России пресекли попытки ВСУ сфальсифицировать присутствие в Купянске
2026-01-15T08:14:00+03:00
2026-01-15T08:14:00+03:00
2026-01-15T08:52:00+03:00
украина
Герасимов о попытках ВСУ "демонстрировать присутствие" в освобожденном Купянске
Главное из заявлений начальника Генштаба ВС России:
🔹 Наступление идёт практически по всем направлениям.
🔹 За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и более 300 квадратов территории.
🔹 Продолжаются бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке.
🔹 Группировка "Восток" после освобождения Гуляйполя развивает наступление в Запорожской области, расширяет полосу безопасности в Днепропетровской.
🔹 Группировка "Запад" активно развивает наступление на краснолиманском направлении.
🔹 Завершается освобождения Купянска-Узлового и ликвидацию формирований ВСУ, окружённых на восточном берегу Оскола.
🔹 Группировка "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей.
🔹 Группировка "Центр" После освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление, освобождает ДНР.
🔹 "Южная" группировка активно продвигается на запад в общем направлении на Славянск.
🔹 Силы группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье.
ВС России пресекли попытки ВСУ сфальсифицировать присутствие в Купянске
