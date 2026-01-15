ВС России пресекли попытки ВСУ сфальсифицировать присутствие в Купянске

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ВСУ предпринимали попытки демонстрации якобы присутствия с помощью дронов и флагов в освобожденном российскими войсками Купянске, все эти попытки были пресечены, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки "Запад" противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе", - сказал Герасимов на совещании.