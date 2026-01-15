Рейтинг@Mail.ru
ВС России пресекли попытки ВСУ сфальсифицировать присутствие в Купянске - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 15.01.2026 (обновлено: 08:52 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/kupyansk-2067970252.html
ВС России пресекли попытки ВСУ сфальсифицировать присутствие в Купянске
ВС России пресекли попытки ВСУ сфальсифицировать присутствие в Купянске - РИА Новости, 15.01.2026
ВС России пресекли попытки ВСУ сфальсифицировать присутствие в Купянске
ВСУ предпринимали попытки демонстрации якобы присутствия с помощью дронов и флагов в освобожденном российскими войсками Купянске, все эти попытки были... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T08:14:00+03:00
2026-01-15T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067971827_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_433c39cb103ecb9de2ca3edf9003863e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Герасимов о попытках ВСУ "демонстрировать присутствие" в освобожденном Купянске
Главное из заявлений начальника Генштаба ВС России: 🔹 Наступление идёт практически по всем направлениям. 🔹 За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и более 300 квадратов территории. 🔹 Продолжаются бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке. 🔹 Группировка "Восток" после освобождения Гуляйполя развивает наступление в Запорожской области, расширяет полосу безопасности в Днепропетровской. 🔹 Группировка "Запад" активно развивает наступление на краснолиманском направлении. 🔹 Завершается освобождения Купянска-Узлового и ликвидацию формирований ВСУ, окружённых на восточном берегу Оскола. 🔹 Группировка "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. 🔹 Группировка "Центр" После освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление, освобождает ДНР. 🔹 "Южная" группировка активно продвигается на запад в общем направлении на Славянск. 🔹 Силы группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-01-15T08:14
true
PT4M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067971827_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b6ac3aecb0a6b6b79d33147116d3ff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России пресекли попытки ВСУ сфальсифицировать присутствие в Купянске

Герасимов: ВС РФ пресекли попытки демонстрации якобы присутствия ВСУ в Купянске

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ВСУ предпринимали попытки демонстрации якобы присутствия с помощью дронов и флагов в освобожденном российскими войсками Купянске, все эти попытки были пресечены, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
"После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки "Запад" противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе", - сказал Герасимов на совещании.
Он уточнил, что ВСУ предпринимали в том числе попытки установки флагов Украины на административных зданиях Купянска с помощью беспилотников.
"Эти действия были пресечены", - добавил начальник Генштаба ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала