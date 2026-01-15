Рейтинг@Mail.ru
16:53 15.01.2026
Путин напомнил о российской помощи Кубе
Россия всегда оказывала и оказывает помощь Кубе в стремлении отстаивать свою независимость и суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия всегда оказывала и оказывает помощь Кубе в стремлении отстаивать свою независимость и суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Всегда оказывали и оказываем помощь в содействии кубинским друзьям, солидарны с их решимостью всеми силами отстаивать свой суверенитет и независимость", - сказал Путин.
 
Заголовок открываемого материала