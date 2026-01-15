Рейтинг@Mail.ru
14:42 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kreml-2068068502.html
Девочка, которая предложила заменить Зарубина, пришла в Кремль
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Девочка Виктория, которая на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным предложила заменить ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина, пришла в Кремль, где сегодня состоится мероприятие с участием главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Путин примет верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония будет проходить в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Ранее Виктория направила видеообращение на прямую линию с Путиным и сообщила, что ей нравится формат передачи с Павлом Зарубиным и что после окончания школы и института она хочет заменить его. Путин в свою очередь пообещал ей договориться о стажировке у Зарубина.
Здание УрФУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Девочку, предложившую заменить Зарубина на прямой линии, пригласили в УрФУ
19 декабря 2025, 18:49
 
Владимир ПутинПавел ЗарубинРоссияОбщество
 
 
