На Западе обратились к Трампу после его заявления о Зеленском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 15.01.2026
На Западе обратились к Трампу после его заявления о Зеленском
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратился в соцсети X к президенту США Дональду Трампу после его заявления о Владимире...
На Западе обратились к Трампу после его заявления о Зеленском

Кошкович обратился к Трампу после его заявления о Зеленском

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратился в соцсети X к президенту США Дональду Трампу после его заявления о Владимире Зеленском.

"Если позволите, господин президент, дело не только в Зеленском. Он может так поступать только потому, что Мерц, Макрон, Стармер и фон дер Ляйен помогают ему продлевать войну", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском поразило Запад
09:44
Кошкович добавил, что Киев должен освободить Донбасс, легализовать русский язык и Русскую церковь, но он отказывается это сделать.

В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за Украины
12:13
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, США, Донбасс, Дональд Трамп
 
 
