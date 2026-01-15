МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратился в соцсети X к президенту США Дональду Трампу после его заявления о Владимире Зеленском.
"Если позволите, господин президент, дело не только в Зеленском. Он может так поступать только потому, что Мерц, Макрон, Стармер и фон дер Ляйен помогают ему продлевать войну", — говорится в публикации.
"Если позволите, господин президент, дело не только в Зеленском. Он может так поступать только потому, что Мерц, Макрон, Стармер и фон дер Ляйен помогают ему продлевать войну", — говорится в публикации.
Кошкович добавил, что Киев должен освободить Донбасс, легализовать русский язык и Русскую церковь, но он отказывается это сделать.
В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.