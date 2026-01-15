Центр компетенций провел свыше 1 тыс консультаций для хабаровских фермеров

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сотрудники Регионального центра компетенций провели свыше 1 тысячи консультаций для местных фермеров, организация действует на базе сельскохозяйственного фонда Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также специалисты оказали помощь 15 фермерам и кооперативам в получении грантовой поддержки Минсельхоза края на открытие своего дела в сфере сельского хозяйства или развития действующего. Проведено 13 обучающих семинаров, конференций и круглых столов. Оказана помощь в создании двух сельхозкооперативов.

Кроме того, местные производители вновь получили бесплатную площадку для реализации своей продукции. Так, за сезон на ярмарке выходного дня в Хабаровске было продано 306 тонн на сумму 46 миллионов рублей, что на 20 тонн больше, чем в 2024 году.

Краевой сельхозфонд помогал фермерам также в приобретении мелкого рогатого скота и техники. В частности, 25 овец прибавилось на ферме в Вяземском районе – теперь там больше 150 животных.