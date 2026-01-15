https://ria.ru/20260115/konsultatsii-2068007084.html
Центр компетенций провел свыше 1 тыс консультаций для хабаровских фермеров
Центр компетенций провел свыше 1 тыс консультаций для хабаровских фермеров - РИА Новости, 15.01.2026
Центр компетенций провел свыше 1 тыс консультаций для хабаровских фермеров
Сотрудники Регионального центра компетенций провели свыше 1 тысячи консультаций для местных фермеров, организация действует на базе сельскохозяйственного фонда... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:23:00+03:00
2026-01-15T11:23:00+03:00
2026-01-15T11:38:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
Центр компетенций провел свыше 1 тыс консультаций для хабаровских фермеров
Центр компетенций Хабаровского края провел более 1 тыс консультаций для фермеров
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сотрудники Регионального центра компетенций провели свыше 1 тысячи консультаций для местных фермеров, организация действует на базе сельскохозяйственного фонда Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства региона.
Также специалисты оказали помощь 15 фермерам и кооперативам в получении грантовой поддержки Минсельхоза края на открытие своего дела в сфере сельского хозяйства или развития действующего. Проведено 13 обучающих семинаров, конференций и круглых столов. Оказана помощь в создании двух сельхозкооперативов.
Кроме того, местные производители вновь получили бесплатную площадку для реализации своей продукции. Так, за сезон на ярмарке выходного дня в Хабаровске было продано 306 тонн на сумму 46 миллионов рублей, что на 20 тонн больше, чем в 2024 году.
Краевой сельхозфонд помогал фермерам также в приобретении мелкого рогатого скота и техники. В частности, 25 овец прибавилось на ферме в Вяземском районе – теперь там больше 150 животных.
"Фонд укрепил аграрный сектор края в 2025 году за счет поддержки фермерских хозяйств, увеличения объемов производства, организации ярмарок и выставок, реализации социальных и образовательных проектов, а также проведения мелиоративных мероприятий. Работа будет продолжена в этом году, нас ждут новые достижения", – отметил заместитель министра – начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации Андрей Романченко, его слова приводит пресс-служба.