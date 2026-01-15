Рейтинг@Mail.ru
"Как-то протянем": на Украине сделали заявление о конфликте с Россией
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 15.01.2026
"Как-то протянем": на Украине сделали заявление о конфликте с Россией
"Как-то протянем": на Украине сделали заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 15.01.2026
"Как-то протянем": на Украине сделали заявление о конфликте с Россией
Зеленского не волнует мнение украинцев об окончании конфликта с Россией и их готовность идти на уступки, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 15.01.2026
"Как-то протянем": на Украине сделали заявление о конфликте с Россией

Зеленского не волнует мнение украинцев об окончании конфликта с Россией

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского не волнует мнение украинцев об окончании конфликта с Россией и их готовность идти на уступки, пишет "Страна.ua".
"Зеленский на уступки идти не хочет (что и подтвердило недавнее заявление Трампа о том, как Зеленский тормозит мирный процесс)", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском из-за событий в Киеве
Вчера, 17:13
Отмечается, что проблемы в сфере энергетики могли бы подтолкнуть Киев к смене переговорной позиции, однако сложившаяся ситуация показывает, что власти не намерены этого делать.
Как пишет издание, все сигналы от правительства показывают, что оно нацелено на продолжение конфликта: по данным "Страны", у представителей Киева сложилось мнение, будто фронт не посыплется, а энергетика "как-то до конца зимы протянет".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Раде набросились на Зеленского после слов Трампа о переговорах
Вчера, 14:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВасилий НебензяСтрана.uaООНВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
