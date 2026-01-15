МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского не волнует мнение украинцев об окончании конфликта с Россией и их готовность идти на уступки, пишет "Страна.ua".

Как пишет издание, все сигналы от правительства показывают, что оно нацелено на продолжение конфликта: по данным "Страны", у представителей Киева сложилось мнение, будто фронт не посыплется, а энергетика "как-то до конца зимы протянет".