Комиссия по расследованию крушения поезда в Таиланде приступила к работе - РИА Новости, 15.01.2026
19:48 15.01.2026
Комиссия по расследованию крушения поезда в Таиланде приступила к работе
Комиссия по расследованию крушения поезда в Таиланде приступила к работе
таиланд
бангкок
таиланд
бангкок
таиланд, бангкок, в мире
Таиланд, Бангкок, В мире
БАНГКОК, 15 янв – РИА Новости. Комиссия Таиландских государственных железных дорог (ТГЖД) приступила к расследованию столкновения поезда с упавшим на пути строительным краном в провинции Накхонратчасима, в результате которого погибли более 30 человек, сообщил исполняющий обязанности главы перевозчика Анан Потхинимденг.
Утром 14 января поезд столкнулся с упавшим перед ним на пути строительным краном, вагоны сошли с рельсов, начался пожар. В результате крушения поезда 32 человека погибли, 66 получили травмы и были госпитализированы. Над местом инцидента строится эстакада скоростной железной дороги.
"Комиссия по расследованию приступила сегодня к работе на месте катастрофы после окончания поисково-спасательных работ. Сегодня члены комиссии изучали факты, документацию и опрашивали свидетелей, в том числе работников строительной компании, выполняющей работы по возведению эстакады. Завтра у нас будет первое заседание комиссии в штаб-квартире ТГЖД, в то время как работа специалистов на месте катастрофы продолжится", - сообщил Потхинимденг в эфире телеканала Thai PBS.
Он подчеркнул, что безопасность поездов в период строительства обеспечивается на участке, где произошла катастрофа, согласно разработанным для этого протоколам.
"Строительство ведется на некоторых участках непосредственно над полотном железной дороги, этого избежать невозможно. Однако по протоколу безопасности при осуществлении работ по подъему и монтажу конструкционных блоков эстакады поезда останавливаются на время этих работ, не доезжая до места их проведения, и возобновляют движение после того, как работы закончены и вся техника отведена от железнодорожного полотна или ее основные узлы зафиксированы и заблокированы до подъема следующего блока", - сказал исполняющий обязанности главы ТГЖД.
Он пояснил, что одна из главных задач комиссии состоит в выяснении, произошла ли катастрофа по причине выхода поезда на участок до сигнала о безопасном проезде или по причине того, что основные узлы строительного крана не были зафиксированы или блокированы после окончания работ.
"В ближайшее время к комиссии присоединятся специалисты из Инженерного совета Таиланда, которые будут вместе с нашими специалистами и представителями полиции расследовать непосредственно обрушение строительного крана", - сказал Потхинимденг.
Поздно вечером в среду место катастрофы посетил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун. В четверг на брифинге в Доме правительства в Бангкоке он заявил, что результатом расследования катастрофы должно стать реальное наказание виновных.
ТаиландБангкокВ мире
 
 
