В Москву доставили ребенка, пострадавшего при теракте в Хорлах
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при теракте в Хорлах - РИА Новости, 15.01.2026
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при теракте в Хорлах
Ребенок, который пострадал во время теракта ВСУ в Хорлах, доставлен в Москву, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.01.2026
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при теракте в Хорлах
Сальдо: пострадавший при атаке ВСУ в Хорлах ребенок доставлен в Москву