В Москву доставили ребенка, пострадавшего при теракте в Хорлах
16:37 15.01.2026
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при теракте в Хорлах
Ребенок, который пострадал во время теракта ВСУ в Хорлах, доставлен в Москву, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.01.2026
происшествия
москва
херсонская область
республика крым
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
происшествия, москва, херсонская область, республика крым, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области
Происшествия, Москва, Херсонская область , Республика Крым, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ребенок, который пострадал во время теракта ВСУ в Хорлах, доставлен в Москву, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Один ребенок доставлен в Москву в клинику, потому что на месте: ни в Херсонской области, ни в Крыму, ему не смогли оказать на таком уровне помощь медицинскую", - рассказал Сальдо.

Первого января Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В четверг в минздраве Крыма заявляли, что шестеро пострадавших при атаке ВСУ в поселке Хорлы, в том числе трое детей, остаются в больницах региона.
Последствия атаки дронов ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
© 2026 МИА «Россия сегодня»
