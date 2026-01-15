Рейтинг@Mail.ru
18:11 15.01.2026 (обновлено: 21:59 15.01.2026)
Минфин США расширил санкционный список против Ирана
Минфин США расширил санкционный список против Ирана
Минфин США расширил санкционный список против Ирана

Минфин США добавил в санкционный список против Ирана 11 человек и 13 компаний

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США расширили перечень лиц и организаций, на которых распространяются санкции против Ирана, добавив в него 11 человек и 13 компаний, следует из заявления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Все включенные в перечень физические лица - граждане Ирана. Среди попавших под санкции организаций фигурируют компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Сингапуре и Великобритании. Из иранских организаций в перечень была добавлена, в частности, тюрьма Фардис.
Президент США Дональд Трамп призвал во вторник протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН в свою очередь заявил, что призывы президента США к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в стране и угрожают ее суверенитету.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
СШАИранМинистерство финансов СШАВ миреСингапур (город)Дональд ТрампАмир Саид ИраваниАнтониу ГутеррешООН
 
 
