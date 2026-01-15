Минфин США расширил санкционный список против Ирана

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США расширили перечень лиц и организаций, на которых распространяются санкции против Ирана, добавив в него 11 человек и 13 компаний, следует из заявления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Все включенные в перечень физические лица - граждане Ирана. Среди попавших под санкции организаций фигурируют компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Сингапуре и Великобритании. Из иранских организаций в перечень была добавлена, в частности, тюрьма Фардис.
Президент США Дональд Трамп призвал во вторник протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН в свою очередь заявил, что призывы президента США к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в стране и угрожают ее суверенитету.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
