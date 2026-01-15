Британия направила в Гренландию одного военного, пишут СМИ

ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости. Великобритания направила одного военнослужащего в Гренландию по просьбе Дании в преддверии учений в Арктике и на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров, сообщает газета Independent.
В четверг газета Bild сообщила, что первые военные из европейских стран прибыли на территорию Гренландии.
«
"Мы разделяем обеспокоенность президента Трампа по поводу безопасности на крайнем севере. Это часть усилий стран НАТО и Объединенных экспедиционных сил (JEF) по укреплению безопасности на крайнем севере", - заявили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова не удалось изменить на встрече в Белом доме, заявил глава датского ведомства. После этого ряд государств заявил об отправке на остров военных в рамках миссии европейских стран.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.