Британия направила в Гренландию одного военного, пишут СМИ

"Великобритания направила военного офицера в Гренландию в связи с усилением военного присутствия Дании в Арктике и на крайнем севере", - пишет издание.

"Мы разделяем обеспокоенность президента Трампа по поводу безопасности на крайнем севере. Это часть усилий стран НАТО и Объединенных экспедиционных сил (JEF) по укреплению безопасности на крайнем севере", - заявили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.