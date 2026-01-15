Рейтинг@Mail.ru
В МИД Франции заявили, что ЕС способен защитить Гренландию от любых угроз - РИА Новости, 15.01.2026
20:23 15.01.2026
В МИД Франции заявили, что ЕС способен защитить Гренландию от любых угроз
Европейские страны способны защитить Гренландию от любых угроз, откуда бы те ни исходили, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 15.01.2026
в мире
гренландия
жан-ноэль барро
нато
евросоюз
франция
гренландия
франция
в мире, гренландия, жан-ноэль барро, нато, евросоюз, франция
В мире, Гренландия, Жан-Ноэль Барро, НАТО, Евросоюз, Франция
© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 янв – РИА Новости. Европейские страны способны защитить Гренландию от любых угроз, откуда бы те ни исходили, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США и отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом. После операции в отношении Венесуэлы 4 января он заявил, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. В среду Трамп предположил, что в случае, если США не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
"Гренландия – это европейская территория, которая находится под защитой НАТО. НАТО, союзники по НАТО, европейские страны абсолютно способны защитить свою территорию от любой угрозы, откуда бы она ни исходила", - сказал Барро на пресс-конференции по итогам визита в Латвию.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
