В МИД Франции заявили, что ЕС способен защитить Гренландию от любых угроз
В МИД Франции заявили, что ЕС способен защитить Гренландию от любых угроз
Европейские страны способны защитить Гренландию от любых угроз, откуда бы те ни исходили, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:23:00+03:00
в мире
гренландия
жан-ноэль барро
нато
евросоюз
франция
Новости
ru-RU
