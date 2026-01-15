Угроза из Гренландии: секретная военная база во льдах напомнила о себе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Дональд Трамп опять сделал заявление, которое повергло всех в шок. В прошлом американцы уже использовали самый большой в мире остров в своих интересах.

То, что США построили в Гренландии в разгар холодной войны, до сих пор представляет серьезную угрозу для стран Европы и России.

Военный город подо льдом

В 1959 году солдаты инженерного корпуса армии Соединенных Штатов возвели военную базу в толще льда. Они прорезали сеть туннелей, обустроили командный пункт, места для ракет и вспомогательные отсеки. Среди них: библиотека, спортзал, часовня, столовая, театр, комната с ядерным реактором и помещение для резервного питания. На поверхность вел длинный коридор, соединяющий все комнаты.

Из-за своих масштабов базу также называли "Лагерем века" — это был настоящий город подо льдом.

Засекреченный проект

Базу построили для проекта "Ледяной червь". Его целью было создание сети стартовых площадок для ракет с ядерными боеголовками. Такие ракеты в "Кэмп-Сенчури" в итоге не завезли: власти Дании не дали на это разрешение.

На базе проводились и научные исследования, специалисты изучали магнитное поле Земли и его влияние на каналы связи, геофизику ледяного щита.

Из рассекреченных документов следует, что поселение состоит из 21 туннеля длиной около трех километров. Позже США решили свернуть проект из-за смещения льдов: прокладка туннелей стала невозможной. В 1967 году базу забросили. Теперь благодаря льдам объект находится на глубине около 30 метров.

© Getty Images / Pictorial Parade Строительство "Лагеря века" (Camp Century) © Getty Images / Pictorial Parade Строительство "Лагеря века" (Camp Century)

Бомба замедленного действия

В те времена ученые и военные посчитали, что ледяной щит Гренландии навсегда сохранит любое загрязнение.

Однако поскольку в настоящее время лед в Гренландии тает все быстрее, ученые предупреждают: опасные отходы, так и оставленные на объекте, в конечном счете могут попасть в окружающую среду.

"Идея о том, что отходы могут быть навсегда погребены подо льдом, нереалистична", — сказал Джеймс Уайт, климатолог из Университета Колорадо в Боулдере.

Группа международных исследователей под руководством Кооперативного института исследований в области наук об окружающей среде при Колорадском университете в Боулдере подсчитала, что в "Кэмп-Сенчури" находится около 9200 тонн отходов, включая заброшенные здания, туннели и железнодорожную инфраструктуру. Более того, на базе хранится около 200 000 литров дизельного топлива и значительное количество токсичных химических веществ.

Радиоактивная катастрофа

Особенное волнение у специалистов вызывает то, что в "Кэмп-Сенчури" также содержатся радиоактивные материалы из системы охлаждения ядерного реактора. Когда в начале 1960-х годов его захоронили, радиоактивность отходов составляла около 1,2 миллиарда беккерелей — доза облучения при одном медицинском сканировании.

Несмотря на то что масштабы возможной аварии совсем невелики по сравнению с ядерными катастрофами, исследователи предупреждают: ее возможность создает дополнительный риск в случае нарушения защитной оболочки.

Довели до слез Гренландию

Впрочем, возможно, решать экологические проблемы заброшенной базы придется уже администрации США. Президент Дональд Трамп вновь призвал к установлению контроля над Гренландией. Он сослался на растущую активность недружественных Америке государств в регионе.

"Прямо сейчас Гренландия усеяна российскими и китайскими кораблями. Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности", — заявил Трамп.

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп

А министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями американской администрации в Белом доме.