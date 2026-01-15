Рейтинг@Mail.ru
МИД ответил на обвинения в адрес России и КНР в активности в Гренландии
16:21 15.01.2026 (обновлено: 16:38 15.01.2026)
МИД ответил на обвинения в адрес России и КНР в активности в Гренландии
россия, китай, в мире, гренландия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Китай, В мире, Гренландия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
© Getty Images / Joe RaedleНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Getty Images / Joe Raedle
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия солидарна с позицией Китая о неприемлемости ссылок на некую "активность" Москвы и Пекина вокруг Гренландии в качестве повода для нынешнего обострения ситуация вокруг острова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы солидаризируемся с позицией КНР о неприемлемости ссылок на некую "активность" России и Китая вокруг Гренландии в качестве повода для обострения", - сказала дипломат на брифинге для СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
13 января, 08:00
 
Россия Китай В мире Гренландия Мария Захарова Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
