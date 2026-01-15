https://ria.ru/20260115/grenlandiya-2068101049.html
МИД ответил на обвинения в адрес России и КНР в активности в Гренландии
МИД ответил на обвинения в адрес России и КНР в активности в Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
МИД ответил на обвинения в адрес России и КНР в активности в Гренландии
Россия солидарна с позицией Китая о неприемлемости ссылок на некую "активность" Москвы и Пекина вокруг Гренландии в качестве повода для нынешнего обострения... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:21:00+03:00
2026-01-15T16:21:00+03:00
2026-01-15T16:38:00+03:00
россия
китай
в мире
гренландия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
китай
гренландия
россия, китай, в мире, гренландия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Китай, В мире, Гренландия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД ответил на обвинения в адрес России и КНР в активности в Гренландии
Захарова: "активность" РФ и КНР в Гренландии не может быть поводом к обострению