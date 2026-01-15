Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи в Белом доме

"Моцфельдт вышла в прямой эфир на радио KNR, и здесь эмоции этого опытного и сдержанного политика выплеснулись наружу. Ее спросили, смогла ли она сохранить спокойствие во время встречи с американцами, и ее голос почти задрожал", — говорится в сообщении.

В среду главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось. После этого некоторые европейские страны заявили об отправке туда военных.

В интервью министр рассказала, что ее ведомство активно работало над подготовкой ко встрече и созданием возможности для гренландцев "жить в безопасности".

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неприемлемость ссылок на некую "активность" Москвы и Пекина вокруг Гренландии в качестве повода для нынешнего обострения.

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.