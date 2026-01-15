Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи в Белом доме

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями американской администрации, передает KNR.
"Моцфельдт вышла в прямой эфир на радио KNR, и здесь эмоции этого опытного и сдержанного политика выплеснулись наружу. Ее спросили, смогла ли она сохранить спокойствие во время встречи с американцами, и ее голос почти задрожал", — говорится в сообщении.
В среду главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось. После этого некоторые европейские страны заявили об отправке туда военных.
В интервью министр рассказала, что ее ведомство активно работало над подготовкой ко встрече и созданием возможности для гренландцев "жить в безопасности".
"Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало только сильнее", — заявила политик.
Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Помимо этого, он призвал НАТО помочь Вашингтону получить остров. По его мнению, в противном случае он может достаться России или Китаю.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неприемлемость ссылок на некую "активность" Москвы и Пекина вокруг Гренландии в качестве повода для нынешнего обострения.
Планы Трампа на Гренландию
С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.
