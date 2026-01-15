Около 15 французских военных прибыли в Гренландию

ПАРИЖ, 15 янв – РИА Новости. Около 15 военных Франции прибыли в Гренландию на фоне притязаний США на остров, сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на военный источник.
В среду вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет участие в совместных учениях с Данией в Гренландии. Он сообщил, что на остров были направлены первые подразделения, за которыми последуют и другие.
"Первые французские военные прибыли в Гренландию. Около 15 военных Франции… прибыли на арктическую территорию, находящуюся под суверенитетом Дании", - говорится в материале.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.