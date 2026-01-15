Около 15 французских военных прибыли в Гренландию

"Первые французские военные прибыли в Гренландию. Около 15 военных Франции… прибыли на арктическую территорию, находящуюся под суверенитетом Дании", - говорится в материале.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.