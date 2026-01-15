Посол России назвал ситуацию вокруг Гренландии следствием просчетов Дании

МОСКВА, 15 янв- РИА Новости. Текущая ситуация вокруг Гренландии стала, в том числе следствием стратегических просчетов датских властей, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"Еще в период российского председательства в Арктическом Совете было очевидно ослабление интереса Копенгагена к международному арктическому сотрудничеству и к своим арктическими территориям", - сказал он.
По словам российского посла, "об этом убедительно говорит тот факт, что за последние четыре года Дания, одержимая недостижимой целью нанесения России "стратегического поражения", вышла в лидеры по объемам военной накачки киевского режима в ущерб собственной обороноспособности, а также безопасности и развития той же Гренландии". "Полагаем, что следствием этих стратегических просчетов датских властей в том числе и стала текущая ситуация вокруг этого арктического острова", - заключил Корчунов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
