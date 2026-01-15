Глава МИД Дании допустил попытку США захватить Гренландию

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в четверг признал, что считает вероятной попытку США завладеть Гренландией, в том числе путем покупки острова.

Ранее Расмуссен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме заявил, что ему и его коллеге - главе МИД Гренландии Вивиану Моцфельдту - не удалось изменить позицию США по вопросу острова.

"Вполне возможно, что США попытаются это сделать. Но невозможно, чтобы Гренландия купилась на все это. Согласно последним опросам в Гренландии, только 6% населения острова хотят стать американцами", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.