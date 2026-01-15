Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Дании рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/grenlandiya-2067951770.html
Глава МИД Дании рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио
Глава МИД Дании рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио - РИА Новости, 15.01.2026
Глава МИД Дании рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио
Встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио была прекрасной возможностью поделиться с Вашингтоном взглядом Копенгагена по вопросам РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T03:11:00+03:00
2026-01-15T03:11:00+03:00
в мире
гренландия
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
ларс лёкке расмуссен
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/63/1517126324_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_611b328919d975a5fceb0ca518bb46a3.jpg
https://ria.ru/20260115/grenlandiya-2067950151.html
https://ria.ru/20260114/daniya-2067927918.html
гренландия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/63/1517126324_0:0:1800:1350_1920x0_80_0_0_da36e81a0b9985916e67361a6a6af427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, вашингтон (штат), марко рубио, ларс лёкке расмуссен, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Ларс Лёкке Расмуссен, Дональд Трамп
Глава МИД Дании рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио

Глава МИД Дании: Копенгаген на встрече с США поделился позицией по Гренландии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛарс Лёкке Расмуссен
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ларс Лёкке Расмуссен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио была прекрасной возможностью поделиться с Вашингтоном взглядом Копенгагена по вопросам Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
"Это была прекрасная возможность поделиться всем этим с нашими американскими друзьями. Ведь мы близкие союзники", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Дании заявил о последствиях вторжения США в Гренландию
02:50
В среду в Вашингтоне прошла встреча между Расмуссеном, Рубио, Вэнсом и министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
Вчера, 22:10
 
В миреГренландияСШАВашингтон (штат)Марко РубиоЛарс Лёкке РасмуссенДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала