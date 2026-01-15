Глава МИД Дании рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио была прекрасной возможностью поделиться с Вашингтоном взглядом Копенгагена по вопросам Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
"Это была прекрасная возможность поделиться всем этим с нашими американскими друзьями. Ведь мы близкие союзники", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
В среду в Вашингтоне прошла встреча между Расмуссеном, Рубио, Вэнсом и министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.