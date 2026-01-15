Группа немецких военных вылетела в Гренландию

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Группа немецких военнослужащих вылетела в Гренландию в рамках военной миссии европейских стран по обеспечению безопасности острова, пишет газета Bild со ссылкой на собственную информацию.
Минобороны ФРГ сообщило в четверг, что военная европейская миссия в Гренландии с участием Германии проводится по приглашению Дании и пройдет с 15 по 17 января.
"Тринадцать военнослужащих бундесвера вылетели в Гренландию в четверг утром. В 8:21 с авиабазы Вунсторф (Нижняя Саксония) взлетел самолет Airbus A400M. После промежуточной остановки в Берлине самолет сейчас направляется в Каруп (Дания), откуда он в конечном итоге отправится в Нуук", - говорится в материале.
Сообщается, что в Гренландии перед немецкими военными поставлена задача изучить "общие условия для возможного военного вклада (ФРГ - ред.) в поддержку Дании при обеспечении безопасности в регионе".
Газета Bild ранее сообщила о том, что миссия стран ЕС по размещению своих военных сил в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, а не через структуры НАТО, которые потребовали бы вовлечения США.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.