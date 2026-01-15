Группа немецких военных вылетела в Гренландию

Сообщается, что в Гренландии перед немецкими военными поставлена задача изучить "общие условия для возможного военного вклада (ФРГ - ред.) в поддержку Дании при обеспечении безопасности в регионе".

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.