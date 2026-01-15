В Госдуме предложили усилить контроль за оборотом красной икры и елок

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила усилить контроль за оборотом красной икры и новогодних елок в период до и после Нового года.

Обращения на имя главы МВД Владимира Колокольцева и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой имеются в распоряжении РИА Новости.

"Представляется необходимым консолидировать контрольно-надзорные и профилактические действия в период декабрь–январь, ориентируясь на цели обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, соблюдения обязательных требований технического регулирования (в т.ч. ТР ЕАЭС 040/2016) и режима обязательной маркировки, поскольку типовые нарушения носят комплексный характер и затрагивают одновременно безопасность продукции, достоверность информации для потребителя, условия хранения и реализации, а также легальность происхождения", - сказано в одном из обращений.

В документе отмечается, что необходимы проверки соблюдения температурных режимов и наличия холодильного оборудования, санитарного состояния места торговли, наличия у персонала оформленных медицинских книжек, а также на контроль достоверности маркировки и потребительской информации, на отбор образцов для лабораторных исследований и фактического соблюдения требований корректности реализации через кассовую технику.

Особенный акцент, по мнению Лантратовой, необходимо поставить на розничные точки повышенного риска с приоритетом рынков, ярмарок, временных уличных площадок и нестационарных объектов, а также по обращениям граждан о продаже через социальные сети и мессенджеры.

Глава думского комитета подчеркнула, что в предновогодний и постновогодний период особую актуальность приобретает вопрос принятия дополнительных надзорных и профилактических мер на рынке потребления продуктов питания и иных праздничных атрибутов в связи с сезонным ростом спроса на социально значимые и массово приобретаемые товары, прежде всего красную икру и хвойную продукцию (новогодние деревья).