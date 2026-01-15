Рейтинг@Mail.ru
В Германии отменили приговор за шутку над экс-главой МВД страны - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/germaniya-2068072211.html
В Германии отменили приговор за шутку над экс-главой МВД страны
В Германии отменили приговор за шутку над экс-главой МВД страны - РИА Новости, 15.01.2026
В Германии отменили приговор за шутку над экс-главой МВД страны
Суд в немецком городе Бамберг вынес оправдательный вердикт в отношении главного редактора крайне правого издания Deutschland-Kurier Давида Бендельса,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:58:00+03:00
2026-01-15T14:58:00+03:00
в мире
германия
welt
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260115/frg-2068018747.html
https://ria.ru/20260113/vaydel-2067665929.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, welt, bild
В мире, Германия, Welt, Bild
В Германии отменили приговор за шутку над экс-главой МВД страны

Bild: суд в ФРГ отменил приговор главреду газеты за шутку над экс-главой МВД

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Суд в немецком городе Бамберг вынес оправдательный вердикт в отношении главного редактора крайне правого издания Deutschland-Kurier Давида Бендельса, обвиненного в клевете против бывшего министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, сообщает в четверг газета Bild.
В феврале 2024 года Бендельс опубликовал в социальной сети Х смонтированное изображение Фезер, держащей плакат с надписью: "Я ненавижу свободу слова". В мае 2024 года Фезер подала на Бендельса в суд. В ноябре 2024 года издание Welt сообщало, что Бендельс был приговорен к выплате штрафа в размере 210 дневных ставок, однако главред Deutschland-Kurier подал апелляцию на этот решение. В апреле 2025 года окружной суд Бамберга приговорил Бендельса к семи месяцам условно и постановил, что он должен выплатить штраф и принести публичные извинения.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Германии призвали беженцев с Украины поторопиться с поиском работы
12:16
"Первый приговор отменен, Бендельс оправдан", - говорится в материале.
Апелляционный суд пришел к выводу о том, что, несмотря на "дерзость" изображения, опубликованного Бендельсом, оно является выражением личного мнения и потому допустимо, пишет издание.
Издание Deutschland-Kurier назвало оправдательный приговор суда "исторической победой". При этом сама Фезер не присутствовала на оглашении оправдательного приговора и не давала комментариев о ситуации, уточняет газета.
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Рост банкротств в Германии угрожает коллапсом экономике, заявили в АдГ
13 января, 18:58
 
В миреГерманияWeltBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала