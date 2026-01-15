https://ria.ru/20260115/germaniya-2068072211.html
В Германии отменили приговор за шутку над экс-главой МВД страны
В Германии отменили приговор за шутку над экс-главой МВД страны
Суд в немецком городе Бамберг вынес оправдательный вердикт в отношении главного редактора крайне правого издания Deutschland-Kurier Давида Бендельса,... РИА Новости, 15.01.2026
Bild: суд в ФРГ отменил приговор главреду газеты за шутку над экс-главой МВД
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости.
Суд в немецком городе Бамберг вынес оправдательный вердикт в отношении главного редактора крайне правого издания Deutschland-Kurier Давида Бендельса, обвиненного в клевете против бывшего министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, сообщает в четверг газета Bild
.
В феврале 2024 года Бендельс опубликовал в социальной сети Х смонтированное изображение Фезер, держащей плакат с надписью: "Я ненавижу свободу слова". В мае 2024 года Фезер подала на Бендельса в суд. В ноябре 2024 года издание Welt
сообщало, что Бендельс был приговорен к выплате штрафа в размере 210 дневных ставок, однако главред Deutschland-Kurier подал апелляцию на этот решение. В апреле 2025 года окружной суд Бамберга приговорил Бендельса к семи месяцам условно и постановил, что он должен выплатить штраф и принести публичные извинения.
"Первый приговор отменен, Бендельс оправдан", - говорится в материале.
Апелляционный суд пришел к выводу о том, что, несмотря на "дерзость" изображения, опубликованного Бендельсом, оно является выражением личного мнения и потому допустимо, пишет издание.
Издание Deutschland-Kurier назвало оправдательный приговор суда "исторической победой". При этом сама Фезер не присутствовала на оглашении оправдательного приговора и не давала комментариев о ситуации, уточняет газета.