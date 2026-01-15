https://ria.ru/20260115/futbol-2068184900.html
"Зенит" предложил 20 миллионов евро за Джона Джона, пишут СМИ
Петербургский "Зенит" ведет переговоры с бразильским футбольным клубом "Брагантино" по трансферу полузащитника Джона Джона, сообщает ESPN Brasil. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
