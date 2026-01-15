Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" предложил 20 миллионов евро за Джона Джона, пишут СМИ
Футбол
 
21:59 15.01.2026 (обновлено: 03:25 16.01.2026)
"Зенит" предложил 20 миллионов евро за Джона Джона, пишут СМИ
Петербургский "Зенит" ведет переговоры с бразильским футбольным клубом "Брагантино" по трансферу полузащитника Джона Джона, сообщает ESPN Brasil.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" ведет переговоры с бразильским футбольным клубом "Брагантино" по трансферу полузащитника Джона Джона, сообщает ESPN Brasil.
По информации источника, "Зенит" предложил бразильцам 18 млн евро плюс 2 млн евро бонусами, в то время как "Брагантино" требует 20 млн евро фиксированной суммой. Переговоры продолжаются с середины 2025 года и находятся на продвинутой стадии. Не исключается, что они завершатся до конца недели.
Джону Джону 23 года. В прошлом сезоне бразильской Серии А он провел 34 матча и забил 10 мячей, став лучшим бомбардиром в составе своей команды.
