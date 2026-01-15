Рейтинг@Mail.ru
Франция отправит в Гренландию морские и воздушные средства - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 15.01.2026 (обновлено: 17:00 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/frantsija-2068104500.html
Франция отправит в Гренландию морские и воздушные средства
Франция отправит в Гренландию морские и воздушные средства - РИА Новости, 15.01.2026
Франция отправит в Гренландию морские и воздушные средства
Франция в ближайшие дни отправит в Гренландию наземные, морские и воздушные средства для усиления группы своих военных, прибывших ранее на остров в рамках... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:33:00+03:00
2026-01-15T17:00:00+03:00
в мире
гренландия
дания
франция
эммануэль макрон
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068105959_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_8c4bb8e47b22bf9199b0aa91162c6f4a.jpg
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-2067507070.html
https://ria.ru/20260114/danija-2067814975.html
гренландия
дания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068105959_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_de8142113cc60a3b9947582f4bc753e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
Франция отправит в Гренландию морские и воздушные средства

Макрон: Франция отправит в Гренландию наземные, морские и воздушные средства

© REUTERS / Pool/Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военно-воздушной базы Истр на юге Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военно-воздушной базы Истр на юге Франции - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Pool/Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военно-воздушной базы Истр на юге Франции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Франция в ближайшие дни отправит в Гренландию наземные, морские и воздушные средства для усиления группы своих военных, прибывших ранее на остров в рамках учений на фоне притязаний США, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Макрон в четверг отметил, что Франция примет участие в совместных учениях с Данией в Гренландии. В этот же день телеканал BFMTV со ссылкой на военный источник сообщил, что около 15 французских военных прибыли на остров.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: во Франции раскритиковали планы Трампа по Гренландии
13 января, 06:27
"Первая команда французских военных уже находится на месте и в ближайшие дни будет усилена наземными, воздушными и морскими средствами", - сказал перед военнослужащими лидер Франции, трансляцию выступления которого вел Елисейский дворец в соцсети X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, подчеркнув, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Министр обороны Дании заявил о наращивании присутствия войск в Гренландии
Вчера, 14:25
 
В миреГренландияДанияФранцияЭммануэль МакронДональд ТрампНАТОЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала