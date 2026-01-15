Франция отправит в Гренландию морские и воздушные средства

ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Франция в ближайшие дни отправит в Гренландию наземные, морские и воздушные средства для усиления группы своих военных, прибывших ранее на остров в рамках учений на фоне притязаний США, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Макрон в четверг отметил, что Франция примет участие в совместных учениях с Данией в Гренландии. В этот же день телеканал BFMTV со ссылкой на военный источник сообщил, что около 15 французских военных прибыли на остров.
"Первая команда французских военных уже находится на месте и в ближайшие дни будет усилена наземными, воздушными и морскими средствами", - сказал перед военнослужащими лидер Франции, трансляцию выступления которого вел Елисейский дворец в соцсети X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.