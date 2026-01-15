Финляндия по просьбе Дании направила двух офицеров в Гренландию

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Финляндия по просьбе Дании направляет в Гренландию двух офицеров связи на фоне притязаний США на остров, сообщило в четверг министерство обороны республики.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в Гренландию уже заявили Швеция, Германия, Норвегия, Франция, Великобритания и Германия.
"По просьбе Дании Финляндия направляет в Гренландию двух офицеров связи для изучения возможностей проведения учений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.