Финляндия еще не приняла решение об отправке военных в Гренландию

"Мы спокойно оценим все подобные решения, но речь сейчас идет о такой небольшой и учебной деятельности, возможным результатом которой может стать проведение НАТО более масштабной операции или развертывание сил в этом регионе... И если будет принято решение в рамках НАТО увеличить присутствие в Гренландии или в более широком смысле инвестировать в арктическую безопасность, что полностью отвечает интересам Финляндии, то, конечно, мы так или иначе примем в этом участие", - сказала Валтонен в эфире Yle.