Финляндия еще не приняла решение об отправке военных в Гренландию - РИА Новости, 15.01.2026
11:15 15.01.2026 (обновлено: 14:17 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/finljandija-2068005011.html
Финляндия еще не приняла решение об отправке военных в Гренландию
Финляндия еще не приняла решение об отправке военных в Гренландию - РИА Новости, 15.01.2026
Финляндия еще не приняла решение об отправке военных в Гренландию
Финляндия еще не приняла решение об отправке военных в Гренландию по просьбе Дании, но намерена участвовать в расширении присутствия НАТО на острове, заявила... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:15:00+03:00
2026-01-15T14:17:00+03:00
в мире
гренландия
дания
финляндия
дональд трамп
нато
евросоюз
гренландия
дания
финляндия
в мире, гренландия, дания, финляндия, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, Финляндия, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Финляндия еще не приняла решение об отправке военных в Гренландию

Глава МИД Валтонен: Финляндия не приняла решение об отправке войск в Гренландию

© Getty Images / SOPA ImagesФинские военнослужащие
Финские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Getty Images / SOPA Images
Финские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Финляндия еще не приняла решение об отправке военных в Гренландию по просьбе Дании, но намерена участвовать в расширении присутствия НАТО на острове, заявила финский министр иностранных дел Элина Валтонен.
В среду вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в Гренландию уже заявили Швеция, Германия, Норвегия и Франция. По данным телерадиовещателя Yle, Финляндия также получила просьбу Дании о направлении военных на датский остров.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Гренландия намерена обеспечить оборону под эгидой НАТО, сообщает Reuters
12 января, 19:01
"Мы спокойно оценим все подобные решения, но речь сейчас идет о такой небольшой и учебной деятельности, возможным результатом которой может стать проведение НАТО более масштабной операции или развертывание сил в этом регионе... И если будет принято решение в рамках НАТО увеличить присутствие в Гренландии или в более широком смысле инвестировать в арктическую безопасность, что полностью отвечает интересам Финляндии, то, конечно, мы так или иначе примем в этом участие", - сказала Валтонен в эфире Yle.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дания усилит военное присутствие в Гренландии в сотрудничестве с НАТО
Вчера, 18:49
 
В миреГренландияДанияФинляндияДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
