Экипаж Crew-11 вышел из корабля после приводнения

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Экипаж американского космического корабля Crew Dragon миссии Crew-11, в который входят космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, астронавты НАСА Зена Кардман и Майкл Финк, а также японец Кимия Юи, вышел из корабля после приводнения у побережья Калифорнии, следует из трансляции НАСА.
Корабль отстыковался от МКС в 1.20 мск 15 января. Он сел в Тихом океане в 11.41 мск.
Изначально возвращение экипажа планировалось в середине февраля. Однако глава НАСА Джаред Айзекман объявил, что у одного из членов экипажа возникли проблемы со здоровьем, не уточнив, у кого именно. Корабль было решено вернуть раньше запланированного срока.
Сейчас на станции остались работать лишь трое членов экипажа российского корабля "Союз МС-28" : Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс.
Следующий американский корабль отправится к МКС не ранее 15 февраля. На нём на станцию прибудут российский космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также европейский астронавт Софи Адено.
Айзекман ранее сообщил в интервью Fox News, что экипаж Crew-11 проделал "невероятную работу". Несмотря на то, что корабль был вынужден вернуться на Землю раньше запланированного из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа, чье имя осталось в тайне, миссия все равно подходила к своему завершению, подчеркнул он.