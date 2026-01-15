Рейтинг@Mail.ru
Экипаж Crew-11 вышел из корабля после приводнения - РИА Новости, 15.01.2026
12:49 15.01.2026 (обновлено: 13:08 15.01.2026)
Экипаж Crew-11 вышел из корабля после приводнения
Экипаж Crew-11 вышел из корабля после приводнения - РИА Новости, 15.01.2026
Экипаж Crew-11 вышел из корабля после приводнения
Экипаж американского космического корабля Crew Dragon миссии Crew-11, в который входят космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, астронавты НАСА Зена Кардман и... РИА Новости, 15.01.2026
калифорния, тихий океан, земля, джаред айзекман, сергей кудь-сверчков, сергей микаев, наса, роскосмос
Калифорния, Тихий океан, Земля, Джаред Айзекман, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, НАСА, Роскосмос
Экипаж Crew-11 вышел из корабля после приводнения

Экипаж Crew Dragon вышел из корабля после приводнения у побережья Калифорнии

© РИА Новости / НАСА | Перейти в медиабанкЭкипаж американского космического корабля Crew Dragon миссии Crew-11 после приводнения у побережья Калифорнии. 15 января 2026
Экипаж американского космического корабля Crew Dragon миссии Crew-11 после приводнения у побережья Калифорнии. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / НАСА
Перейти в медиабанк
Экипаж американского космического корабля Crew Dragon миссии Crew-11 после приводнения у побережья Калифорнии. 15 января 2026
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Экипаж американского космического корабля Crew Dragon миссии Crew-11, в который входят космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, астронавты НАСА Зена Кардман и Майкл Финк, а также японец Кимия Юи, вышел из корабля после приводнения у побережья Калифорнии, следует из трансляции НАСА.
Корабль отстыковался от МКС в 1.20 мск 15 января. Он сел в Тихом океане в 11.41 мск.
Изначально возвращение экипажа планировалось в середине февраля. Однако глава НАСА Джаред Айзекман объявил, что у одного из членов экипажа возникли проблемы со здоровьем, не уточнив, у кого именно. Корабль было решено вернуть раньше запланированного срока.
Сейчас на станции остались работать лишь трое членов экипажа российского корабля "Союз МС-28" : Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс.
Следующий американский корабль отправится к МКС не ранее 15 февраля. На нём на станцию прибудут российский космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также европейский астронавт Софи Адено.
Айзекман ранее сообщил в интервью Fox News, что экипаж Crew-11 проделал "невероятную работу". Несмотря на то, что корабль был вынужден вернуться на Землю раньше запланированного из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа, чье имя осталось в тайне, миссия все равно подходила к своему завершению, подчеркнул он.
Изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS. 7 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Новые кадры "инопланетного корабля" привели астрономов в замешательство
11 января, 09:30
 
КалифорнияТихий океанЗемляДжаред АйзекманСергей Кудь-СверчковСергей МикаевНАСАРоскосмос
 
 
