Экипаж Crew-11 вышел из корабля после приводнения

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Экипаж американского космического корабля Crew Dragon миссии Crew-11, в который входят космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, астронавты НАСА Зена Кардман и Майкл Финк, а также японец Кимия Юи, вышел из корабля после приводнения у побережья Калифорнии, следует из трансляции НАСА.