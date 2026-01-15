Рейтинг@Mail.ru
Джабаров: Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Госдуму
Девушка голосует на избирательном участке
Выборы в Государственную думу
 
15:36 15.01.2026 (обновлено: 15:45 15.01.2026)
Джабаров: Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Госдуму
Джабаров: Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Госдуму - РИА Новости, 15.01.2026
Джабаров: Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Госдуму
Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Госдуму в сентябре этого года по сравнению с предыдущими парламентскими выборами, которые прошли в 2021... РИА Новости, 15.01.2026
россия
владимир джабаров
госдума рф
совет федерации рф
выборы в государственную думу
россия
россия, владимир джабаров, госдума рф, совет федерации рф
Россия, Владимир Джабаров, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Выборы в Государственную думу
Джабаров: Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Госдуму

Джабаров: Запад может попытаться усилить вмешательство в выборы в Госдуму

Владимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Госдуму в сентябре этого года по сравнению с предыдущими парламентскими выборами, которые прошли в 2021 году, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Однозначно они (попытки вмешательства – ред.) будут усилены. Предыдущие выборы в Государственную Думу прошли в 2021 году. В мире ситуация поменялась за это время сильно. Началась специальная военная операция, она продолжается. Расстановка сил на международной арене (меняется – ред.). Поэтому я думаю, что будут какие-то новые элементы, которые будем рассматривать", - сказал политик.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ЦИК планирует содействовать участникам СВО, желающим участвовать в выборах
23 декабря 2025, 15:19
По мнению сенатора, Запад будет прилагать усилия в плане вмешательства в электоральный суверенитет России.
Джабаров также сообщил, что специальная рабочая группа комиссии СФ будет вести мониторинг избирательной кампании в Госдуму. Ожидается, что возглавит ее сенатор Алексей Кондратьев.
"По мере приближения к сентябрьским выборам в Госдуму и на других уровнях, конечно, будем отслеживать ситуацию и будем рассматривать любое вмешательство в наш процесс выборный. Я хочу, чтобы комиссия давала конкретные факты по враждебной деятельности наших противников на этом направлении. Конечно, и с ЦИК будем советоваться", - сказал политик.
Джабаров также отметил, что по итогам выборов в Госдуму комиссия проведет заседание.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Якушев рассказал о ротации в Госдуме после выборов депутатов в 2026 году
18 декабря 2025, 23:56
 
Выборы в Государственную думуРоссияВладимир ДжабаровГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
