Джабаров: Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Госдуму
Джабаров: Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Госдуму
2026-01-15T15:36:00+03:00
россия
владимир джабаров
госдума рф
совет федерации рф
выборы в государственную думу
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Госдуму в сентябре этого года по сравнению с предыдущими парламентскими выборами, которые прошли в 2021 году, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Однозначно они (попытки вмешательства – ред.) будут усилены. Предыдущие выборы в Государственную Думу прошли в 2021 году. В мире ситуация поменялась за это время сильно. Началась специальная военная операция, она продолжается. Расстановка сил на международной арене (меняется – ред.). Поэтому я думаю, что будут какие-то новые элементы, которые будем рассматривать", - сказал политик.
По мнению сенатора, Запад будет прилагать усилия в плане вмешательства в электоральный суверенитет России
.
Джабаров
также сообщил, что специальная рабочая группа комиссии СФ будет вести мониторинг избирательной кампании в Госдуму
. Ожидается, что возглавит ее сенатор Алексей Кондратьев
.
"По мере приближения к сентябрьским выборам в Госдуму и на других уровнях, конечно, будем отслеживать ситуацию и будем рассматривать любое вмешательство в наш процесс выборный. Я хочу, чтобы комиссия давала конкретные факты по враждебной деятельности наших противников на этом направлении. Конечно, и с ЦИК будем советоваться", - сказал политик.
Джабаров также отметил, что по итогам выборов в Госдуму комиссия проведет заседание.