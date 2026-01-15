https://ria.ru/20260115/dnepropetrovsk-2068030270.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 15.01.2026
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровске на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:49:00+03:00
2026-01-15T12:49:00+03:00
2026-01-15T12:49:00+03:00
в мире
россия
днепропетровск
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061942883_123:206:1179:800_1920x0_80_0_0_0fe497c50ce0fede2880490aaa08196f.jpg
https://ria.ru/20260115/kiev-2067995095.html
россия
днепропетровск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061942883_201:102:1131:800_1920x0_80_0_0_c8b227557007440a3edf8f095e0a7980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, днепропетровск, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Днепропетровск, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы