Рейтинг@Mail.ru
Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:15 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/deputat-2068160528.html
Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети
Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети - РИА Новости, 15.01.2026
Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети
Депутат Новгородской областной думы Ольга Борисова отвезла в зону СВО медикаменты, маскировочные сети и антидроновые одеяла, сообщает пресс-служба заксобрания. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:15:00+03:00
2026-01-15T19:15:00+03:00
надежные люди
великий новгород
луганская народная республика
донецкая народная республика
новгородская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068151747_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9cdcaa1a8e96fdddaaf6ba9ce558e1b1.jpg
https://ria.ru/20260115/svjaschennik-2068090068.html
https://ria.ru/20260111/avtomobil-2067236636.html
великий новгород
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068151747_0:0:750:562_1920x0_80_0_0_b379bbd070a54fcbc7e8ba5d5ea3f6e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий новгород, луганская народная республика, донецкая народная республика, новгородская областная дума
Надежные люди, Великий Новгород, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Новгородская областная Дума
Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети

Депутат новгородской думы Борисова отвезла в зону СВО медикаменты

© Фото : пресс-служба Новгородской областной думы Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети
Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : пресс-служба Новгородской областной думы
Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Ольга Борисова отвезла в зону СВО медикаменты, маскировочные сети и антидроновые одеяла, сообщает пресс-служба заксобрания.
Уточняется, что новогодние каникулы Борисова традиционно провела в зоне СВО, куда отправилась с гуманитарной миссией.
Священник Брянской епархии доставил бойцам группировки Север гуманитарную посылку - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Брянская епархия доставила гуманитарный груз бойцам группировки "Север"
Вчера, 15:44
"Доставили нужную помощь, в том числе грелки для раненых, и медицинским эвакуационным группам на Купянском направлении. В подразделение 1442, где служат бойцы из Старорусского округа и Великого Новгорода, передали антидроновые одеяла и сети", - говорится в сообщении.
Кроме того, депутат передала наборы инструментов для ремонтного батальона.
Она посетила подразделения в ЛНР и ДНР.
"В одном из них служит замечательный врач из Солецкого округа Эрадж Шодиев. Сейчас он работает в госпитале на бахмутском направлении. Не первый раз мы ему привозим медицинские препараты. В этот раз сольчане, парфинцы, шимчане и жители Великого Новгорода собрали много медикаментов", - приводит пресс-служба слова Борисовой.
Демянские волонтеры из храма Воздвижения Креста Господня традиционно уже четыре года собирают медикаменты для врачей на передовой, добавила депутат. Также бойцам передали новогодние подарки, письма и рисунки. Борисова поблагодарила коллег-депутатов за то, что они помогли закупить пластик для 3D-принтеров и маскировочные халаты.
Медицинские работники Качугской районной больницы передали служебный автомобиль в зону СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Врачи больницы в Приангарье передали землякам на СВО служебный внедорожник
11 января, 15:29
 
Надежные людиВеликий НовгородЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаНовгородская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала