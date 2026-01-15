https://ria.ru/20260115/deputat-2068160528.html
Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети
Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети - РИА Новости, 15.01.2026
Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети
Депутат Новгородской областной думы Ольга Борисова отвезла в зону СВО медикаменты, маскировочные сети и антидроновые одеяла, сообщает пресс-служба заксобрания. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:15:00+03:00
2026-01-15T19:15:00+03:00
2026-01-15T19:15:00+03:00
надежные люди
великий новгород
луганская народная республика
донецкая народная республика
новгородская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068151747_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9cdcaa1a8e96fdddaaf6ba9ce558e1b1.jpg
https://ria.ru/20260115/svjaschennik-2068090068.html
https://ria.ru/20260111/avtomobil-2067236636.html
великий новгород
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068151747_0:0:750:562_1920x0_80_0_0_b379bbd070a54fcbc7e8ba5d5ea3f6e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, луганская народная республика, донецкая народная республика, новгородская областная дума
Надежные люди, Великий Новгород, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Новгородская областная Дума
Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети
Депутат новгородской думы Борисова отвезла в зону СВО медикаменты
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Ольга Борисова отвезла в зону СВО медикаменты, маскировочные сети и антидроновые одеяла, сообщает пресс-служба заксобрания.
Уточняется, что новогодние каникулы Борисова традиционно провела в зоне СВО, куда отправилась с гуманитарной миссией.
"Доставили нужную помощь, в том числе грелки для раненых, и медицинским эвакуационным группам на Купянском направлении. В подразделение 1442, где служат бойцы из Старорусского округа и Великого Новгорода, передали антидроновые одеяла и сети", - говорится в сообщении.
Кроме того, депутат передала наборы инструментов для ремонтного батальона.
Она посетила подразделения в ЛНР и ДНР.
"В одном из них служит замечательный врач из Солецкого округа Эрадж Шодиев. Сейчас он работает в госпитале на бахмутском направлении. Не первый раз мы ему привозим медицинские препараты. В этот раз сольчане, парфинцы, шимчане и жители Великого Новгорода собрали много медикаментов", - приводит пресс-служба слова Борисовой.
Демянские волонтеры из храма Воздвижения Креста Господня традиционно уже четыре года собирают медикаменты для врачей на передовой, добавила депутат. Также бойцам передали новогодние подарки, письма и рисунки. Борисова поблагодарила коллег-депутатов за то, что они помогли закупить пластик для 3D-принтеров и маскировочные халаты.