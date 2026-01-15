Новгородский депутат отвезла в зону СВО медикаменты и масксети

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Ольга Борисова отвезла в зону СВО медикаменты, маскировочные сети и антидроновые одеяла, сообщает пресс-служба заксобрания.

Уточняется, что новогодние каникулы Борисова традиционно провела в зоне СВО, куда отправилась с гуманитарной миссией.

"Доставили нужную помощь, в том числе грелки для раненых, и медицинским эвакуационным группам на Купянском направлении. В подразделение 1442, где служат бойцы из Старорусского округа и Великого Новгорода, передали антидроновые одеяла и сети", - говорится в сообщении.

Кроме того, депутат передала наборы инструментов для ремонтного батальона.

Она посетила подразделения в ЛНР и ДНР.

"В одном из них служит замечательный врач из Солецкого округа Эрадж Шодиев. Сейчас он работает в госпитале на бахмутском направлении. Не первый раз мы ему привозим медицинские препараты. В этот раз сольчане, парфинцы, шимчане и жители Великого Новгорода собрали много медикаментов", - приводит пресс-служба слова Борисовой.