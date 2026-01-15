Рейтинг@Mail.ru
16:26 15.01.2026
Депутат Свинцов призвал правительство полностью заблокировать WhatsApp
технологии
россия
андрей свинцов
whatsapp inc.
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
Депутат Свинцов призвал правительство полностью заблокировать WhatsApp

Депутат Свинцов призвал кабмин полностью заблокировать WhatsApp в РФ за полгода

© РИА Новости / Анастасия ПетроваАндрей Свинцов
Андрей Свинцов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Андрей Свинцов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительству РФ следует полностью заблокировать WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в ближайшие полгода, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
"Я считаю, что правительство должно принять правильное решение - в ближайшие полгода полностью заблокировать этот вражеский инструмент влияния (WhatsApp* - ред.)", - сказал Свинцов.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В РКН ответили на вопрос о возможном снятии для ограничений с WhatsApp
15:26
Парламентарий отметил, что в условиях предвыборной кампании попытки создания цветных революций со стороны врагов России должны "пресекаться на корню". Свинцов подчеркнул, что корпорация Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ, ведет информационную войну с РФ.
"Все мы, как граждане Российской Федерации, должны понимать, что любая лазейка для наших врагов - это риск для каждого из нас. Поэтому подумайте о своей безопасности, о безопасности своих детей, своих родителей, и вам все станет понятно. Мы должны сплотиться и дать жесткий, максимально жесточайший отпор нашим врагам", - добавил он.
Депутат также порекомендовал быстрее переходить на национальную платформу Мах. По его словам, это удобно, комфортно и безопасно.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что мессенджер WhatsApp* будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера WhatsApp* - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Депутат ГД рассказал о новом виде мошенничества с использованием WhatsApp*
4 января, 03:07
 
