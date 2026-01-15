https://ria.ru/20260115/deputat-2068101518.html
Депутат Свинцов призвал правительство полностью заблокировать WhatsApp
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительству РФ следует полностью заблокировать WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в ближайшие полгода, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
"Я считаю, что правительство должно принять правильное решение - в ближайшие полгода полностью заблокировать этот вражеский инструмент влияния (WhatsApp
* - ред.)", - сказал Свинцов
.
Парламентарий отметил, что в условиях предвыборной кампании попытки создания цветных революций со стороны врагов России
должны "пресекаться на корню". Свинцов подчеркнул, что корпорация Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ, ведет информационную войну с РФ.
"Все мы, как граждане Российской Федерации, должны понимать, что любая лазейка для наших врагов - это риск для каждого из нас. Поэтому подумайте о своей безопасности, о безопасности своих детей, своих родителей, и вам все станет понятно. Мы должны сплотиться и дать жесткий, максимально жесточайший отпор нашим врагам", - добавил он.
Депутат также порекомендовал быстрее переходить на национальную платформу Мах. По его словам, это удобно, комфортно и безопасно.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора
сообщали, что мессенджер WhatsApp* будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.