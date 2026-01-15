Депутат Свинцов призвал правительство полностью заблокировать WhatsApp

"Все мы, как граждане Российской Федерации, должны понимать, что любая лазейка для наших врагов - это риск для каждого из нас. Поэтому подумайте о своей безопасности, о безопасности своих детей, своих родителей, и вам все станет понятно. Мы должны сплотиться и дать жесткий, максимально жесточайший отпор нашим врагам", - добавил он.