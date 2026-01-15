Рейтинг@Mail.ru
Эксперты признают недопуск россиян дискриминацией, заявил Дегтярев - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Эксперты признают недопуск россиян дискриминацией, заявил Дегтярев
Один из ключевых иностранных экспертов по правам человека в своем заключении признал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
спорт, россия, белоруссия, михаил дегтярев, швейцария, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), юнеско
Спорт, Россия, Белоруссия, Михаил Дегтярев, Швейцария, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), ЮНЕСКО
Эксперты признают недопуск россиян дискриминацией, заявил Дегтярев

Дегтярев: эксперты по правам человека признают недопуск россиян дискриминацией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Один из ключевых иностранных экспертов по правам человека в своем заключении признал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям дискриминацией, и этот документ затем был использован в судебном разбирательстве, завершившемся в пользу российской стороны, сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе, а также снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских турнирах.
"Мы следуем тому же курсу, который приняли полтора года назад. Для этого усилили наш штат юристов, адвокатов, в том числе в Швейцарии, в Париже, где штаб-квартира ЮНЕСКО. Мы стали ввязываться в борьбу. Раньше иногда принимались решения отсидеться, подождать, посмотреть, как бы чего не вышло, потому что опасались проиграть или не понимали перспектив. У нас позиция и практика другая: ввязываться в борьбу, бороться, ехать во все страны, на все старты, спортивные соревнования, даже если результат непредсказуем или может быть отрицательным. Вода камень точит", - сказал Дегтярев в интервью телеканалу РБК.
"Вот мы, например, в одном из судов, который выиграли, использовали экспертное заключение швейцарского профессора, одного из ключевых экспертов по правам человека, о том, что недопуск российских спортсменов - это дискриминация. Это заключение нам помогло, но его ж надо было раздобыть. Такую работу мы будем продолжать, и не только с юристами, но и в медиа. Процесс возвращения в мировой спорт непростой. Разные федерации ведут разную политику. Есть те, которые к нам относятся очень положительно. Дзюдо у нас, как ледокол, проламывает лед. А есть те, которые стоят насмерть, как биатлон. Везде разная скорость, разный уровень принятия решений, где-то через судебные инстанции, где-то через внутренние, как, кстати, в бобслее. Мы даже в суд не ходили, решение в пользу России принял внутренний трибунал и вернул наших спортсменов к отбору на Олимпиаду", - добавил министр.
В декабре Дегтярев в ходе олимпийского собрания сообщил, что на текущий момент 67 международных федераций, включая 34 по олимпийским дисциплинам, допускают российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.
Спорт, Россия, Белоруссия, Михаил Дегтярев, Швейцария, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), ЮНЕСКО
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
