В Гренландии проведут демонстрацию против планов США по захвату острова
В Гренландии проведут демонстрацию против планов США по захвату острова - РИА Новости, 15.01.2026
В Гренландии проведут демонстрацию против планов США по захвату острова
Демонстрация против намерений США захватить Гренландию запланирована в столице острова Нууке 17 января, сообщает гренландская газета Sermitsiaq. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:54:00+03:00
2026-01-15T12:54:00+03:00
2026-01-15T13:03:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
евросоюз
удары сша по венесуэле
гренландия
сша
дания
В Гренландии проведут демонстрацию против планов США по захвату острова
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Демонстрация против намерений США захватить Гренландию запланирована в столице острова Нууке 17 января, сообщает гренландская газета Sermitsiaq
.
Ранее гренландская радиостанция KNR сообщала о запланированных на 17 января демонстрациях против притязаний США
на Гренландию
в ряде городов Дании
, в том числе в датской столице Копенгагене
.
"Группа жителей Нуука организует в субботу, 17 января 2026 года демонстрацию против, как они заявляют, незаконных и неприемлемых планов США по захвату Гренландии", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание со ссылкой на организаторов, целью демонстрации является призыв к уважению гренландских демократии и права на самоопределение. Один из организаторов пожаловался газете, что население Гренландии долгое время подвергается давлению, которое создаёт чувство незащищённости и страха.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО
.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС
в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.