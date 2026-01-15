Рейтинг@Mail.ru
Челестини объяснил, зачем Баринов нужен ЦСКА
20:48 15.01.2026
Челестини объяснил, зачем Баринов нужен ЦСКА
Челестини объяснил, зачем Баринов нужен ЦСКА
Новичок футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Баринов является лидером на поле и умеет объединять команду вокруг себя, заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новичок футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Баринов является лидером на поле и умеет объединять команду вокруг себя, заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини.
Во вторник ЦСКА и "Локомотив" объявили о переходе Баринова в армейский клуб. Полузащитник подписал контракт до конца сезона-2028/29.
"Нам нужны лидеры на поле. И Дмитрий Баринов - именно тот, кто нам нужен. Футбол - это не только техника или тактика, футбол - это дух. И Дима может привнести его, он умеет объединять команду вокруг себя. Помимо того, что он прекрасный игрок, он очень хорош в ментальной составляющей и коммуникации на поле", - цитирует Челестини официальный Telegram-канал армейцев.
"У нас немного игроков, которые умеют говорить на поле. Мы наблюдали за Барой в течение последних шести месяцев и убедились, что он - настоящий лидер. Конечно, у нас есть Игорь Акинфеев, но он вратарь, и порой ему сложно доносить свои идеи до партнеров, которые находятся в атаке. Теперь у нас есть еще один игрок, который поможет нам не только в техническом, но и в лидерском аспекте", - добавил швейцарец.
Помимо Баринова, зимой в ЦСКА из петербургского "Зенита" аргентинский нападающий Лусиано Гонду. "В первой части чемпионата мы увидели, что у нас есть проблемы в атаке на последних 30 метрах поля. Особенно это было заметно перед паузой в чемпионате. Мы искали ярко выраженного игрока штрафной площади, бомбардира, который может гарантировать нам голы, и мы уверены, что Лусиано Гонду в этом нам прекрасно поможет. Он умеет не только забивать, но и играть на команду. Это нападающий с хорошей ментальностью", - подчеркнул Челестини.
Также швейцарский специалист высказался о трансфере нападающего Максима Воронова из екатеринбургского "Урала". "Максим Воронов - игрок будущего. Иметь в своем составе талантливых русских игроков очень важно. И не менее важно разглядеть этот талант раньше конкурентов. В этой ситуации клуб сделал грамотное вложение, подписав контракт с Максимом. Молодой и талантливый нападающий теперь с нами", - сказал специалист.
