Угроза экстрадиции археолога Бутягина на Украину очень высока, заявил посол
Угроза экстрадиции археолога Бутягина на Украину очень высока, заявил посол - РИА Новости, 15.01.2026
Угроза экстрадиции археолога Бутягина на Украину очень высока, заявил посол
Угроза экстрадиции на Украину археолога Александра Бутягина является очень высокой, заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T21:39:00+03:00
2026-01-15T21:39:00+03:00
2026-01-15T22:00:00+03:00
Угроза экстрадиции археолога Бутягина на Украину очень высока, заявил посол
Ордаш: угроза экстрадиции Бутягина на Украину высока
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Угроза экстрадиции на Украину археолога Александра Бутягина является очень высокой, заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.
"Угроза экстрадиции для Александра, на наш взгляд, очень высока. Мы должны из этого исходить. Линия защиты выбрала такой путь, что упор как раз делает на это. Для Александра, для его здоровья, для его жизни существует реальная угроза в случае его экстрадиции на Украину. Теперь остается ожидать, насколько польские власти примут в расчет этот основной аргумент", - сказал дипломат в эфире программы "Вести".