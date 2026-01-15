Рейтинг@Mail.ru
21:39 15.01.2026 (обновлено: 22:00 15.01.2026)
Угроза экстрадиции археолога Бутягина на Украину очень высока, заявил посол
Угроза экстрадиции на Украину археолога Александра Бутягина является очень высокой, заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. РИА Новости, 15.01.2026
россия, польша, украина, в мире
Россия, Польша, Украина, В мире
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Угроза экстрадиции на Украину археолога Александра Бутягина является очень высокой, заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.
"Угроза экстрадиции для Александра, на наш взгляд, очень высока. Мы должны из этого исходить. Линия защиты выбрала такой путь, что упор как раз делает на это. Для Александра, для его здоровья, для его жизни существует реальная угроза в случае его экстрадиции на Украину. Теперь остается ожидать, насколько польские власти примут в расчет этот основной аргумент", - сказал дипломат в эфире программы "Вести".
Защита археолога Бутягина подала ходатайство об отводе судьи в Польше
РоссияПольшаУкраинаВ мире
 
 
