Большунов: мы соревнуемся в России, а должны быть на мировых стартах
Лыжные гонки
 
16:53 15.01.2026
Большунов: мы соревнуемся в России, а должны быть на мировых стартах
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил журналистам, что российские спортсмены должны выступать на мировых стартах вместо того, чтобы... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026
спорт, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов
Большунов: мы соревнуемся в России, а должны быть на мировых стартах

Большунов заявил, что спортсмены из России должны быть на мировых стартах

КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил журналистам, что российские спортсмены должны выступать на мировых стартах вместо того, чтобы соревноваться только внутри страны.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 15 декабря 2025 года подтвердила допуск российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой до стартов на зимних Олимпийских играх 2026 года. Спортсмены получили нейтральный статус от FIS и во время этапа Кубка мира в Швейцарии завоевали квоты для участия в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне на Играх.
"Без комментариев, потому что мы соревнуемся здесь, а вообще должны соревноваться в мире", - ответил Большунов на вопрос о том, подавал ли он заявку на нейтральный статус.
"Я рад за паралимпийскую сборную, которая сейчас выходит на старт и стартует всей командой. Это очень радостно, потому что со многими я знаком, многие меня поддерживают. Сегодня напишу главному тренеру, спрошу, как у них дела. Ребята реально заслуживают. Когда их нечестно отстранили от той Паралимпиады, просто сказать, выгнали, а к этой Паралимпиаде есть время подготовиться. Надеюсь, у них будут самые хорошие результаты. Покажут, кто есть кто, желаю ребятам удачи", - добавил лыжник.
Большунов рассказал о пользе тренировок с семьей и родными
Большунов рассказал о пользе тренировок с семьей и родными
Лыжные гонки
 
