Большунов: мы соревнуемся в России, а должны быть на мировых стартах

КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил журналистам, что российские спортсмены должны выступать на мировых стартах вместо того, чтобы соревноваться только внутри страны.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 15 декабря 2025 года подтвердила допуск российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой до стартов на зимних Олимпийских играх 2026 года. Спортсмены получили нейтральный статус от FIS и во время этапа Кубка мира в Швейцарии завоевали квоты для участия в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне на Играх.
"Без комментариев, потому что мы соревнуемся здесь, а вообще должны соревноваться в мире", - ответил Большунов на вопрос о том, подавал ли он заявку на нейтральный статус.
"Я рад за паралимпийскую сборную, которая сейчас выходит на старт и стартует всей командой. Это очень радостно, потому что со многими я знаком, многие меня поддерживают. Сегодня напишу главному тренеру, спрошу, как у них дела. Ребята реально заслуживают. Когда их нечестно отстранили от той Паралимпиады, просто сказать, выгнали, а к этой Паралимпиаде есть время подготовиться. Надеюсь, у них будут самые хорошие результаты. Покажут, кто есть кто, желаю ребятам удачи", - добавил лыжник.