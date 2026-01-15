https://ria.ru/20260115/bolshunov-2068102431.html
Большунов рассказал о пользе тренировок с семьей и родными
Большунов рассказал о пользе тренировок с семьей и родными
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов заявил, что тренировки с родными и семьей приносят свои плоды. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Большунов рассказал о пользе тренировок с семьей и родными
Большунов: тренировки с родными и семьей приносят свои плоды