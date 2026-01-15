Рейтинг@Mail.ru
Легков заметил тенденцию в выступлениях Большунова
Лыжные гонки
 
15:29 15.01.2026 (обновлено: 15:45 15.01.2026)
Легков заметил тенденцию в выступлениях Большунова
Легков заметил тенденцию в выступлениях Большунова
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стабильно демонстрирует свои наилучшие результаты после Нового года, заявил РИА Новости победитель Игр в... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Легков заметил тенденцию в выступлениях Большунова

Легков: Большунов стабильно показывает наилучшие результаты после Нового года

Александр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Александр Большунов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стабильно демонстрирует свои наилучшие результаты после Нового года, заявил РИА Новости победитель Игр в лыжном марафоне Александр Легков.
В четверг Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка России в Казани. Он одержал первую победу в сезоне. По состоянию здоровья спортсмен пропустил предыдущий этап, проходивший 26-28 декабря в Кирово-Чепецке.
"Я вижу ситуацию так: каждый год после Нового года, во вторую половину сезона, которая у нас продолжается, он показывает наилучшие результаты. И, собственно, именно это он демонстрирует сейчас", - сказал Легков.
"Я не знаю, нужно подойти к нему и спросить, считает ли он ее нормальной, - ответил Легков на вопрос, считает ли он такую тенденцию нормальной. Я наблюдаю, что из года в год ситуация повторяется: после Нового года он показывает такие результаты. Ну здорово - все этого ждали и хотели", - добавил он.
Этап в Казани завершится 18 января. В субботу пройдут мужской и женский спринты, а в воскресенье этап закончится скиатлоном на 20 км у мужчин и женщин.
Бородавко рассказал о готовности Большунова
3 января, 17:08
Бородавко рассказал о готовности Большунова
3 января, 17:08
 
Лыжные гонки
 
Матч-центр
 
