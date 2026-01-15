https://ria.ru/20260115/bolshunov-2068082849.html
Легков заметил тенденцию в выступлениях Большунова
Легков заметил тенденцию в выступлениях Большунова - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Легков заметил тенденцию в выступлениях Большунова
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стабильно демонстрирует свои наилучшие результаты после Нового года, заявил РИА Новости победитель Игр в... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T15:29:00+03:00
2026-01-15T15:29:00+03:00
2026-01-15T15:45:00+03:00
лыжные гонки
спорт
казань
россия
кирово-чепецк
александр большунов
александр легков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855952073_0:170:2904:1804_1920x0_80_0_0_7c7d716d5642a7c173b49329457367d1.jpg
https://ria.ru/20260103/bolshunov-2066223981.html
казань
россия
кирово-чепецк
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855952073_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_23623f7f240bd306dea8850c48704c17.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, казань, россия, кирово-чепецк, александр большунов, александр легков
Лыжные гонки, Спорт, Казань, Россия, Кирово-Чепецк, Александр Большунов, Александр Легков
Легков заметил тенденцию в выступлениях Большунова
Легков: Большунов стабильно показывает наилучшие результаты после Нового года
КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стабильно демонстрирует свои наилучшие результаты после Нового года, заявил РИА Новости победитель Игр в лыжном марафоне Александр Легков.
В четверг Большунов
выиграл гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка России
в Казани
. Он одержал первую победу в сезоне. По состоянию здоровья спортсмен пропустил предыдущий этап, проходивший 26-28 декабря в Кирово-Чепецке
.
«
"Я вижу ситуацию так: каждый год после Нового года, во вторую половину сезона, которая у нас продолжается, он показывает наилучшие результаты. И, собственно, именно это он демонстрирует сейчас", - сказал Легков
.
"Я не знаю, нужно подойти к нему и спросить, считает ли он ее нормальной, - ответил Легков на вопрос, считает ли он такую тенденцию нормальной. Я наблюдаю, что из года в год ситуация повторяется: после Нового года он показывает такие результаты. Ну здорово - все этого ждали и хотели", - добавил он.
Этап в Казани завершится 18 января. В субботу пройдут мужской и женский спринты, а в воскресенье этап закончится скиатлоном на 20 км у мужчин и женщин.