Бородавко указал на изменения Большунова
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
16:55 15.01.2026
Бородавко указал на изменения Большунова
Бородавко указал на изменения Большунова - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Бородавко указал на изменения Большунова
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал спокойнее и более... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
лыжные гонки
спорт
александр большунов
юрий бородавко
спорт, александр большунов, юрий бородавко
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Юрий Бородавко
Бородавко указал на изменения Большунова

Бородавко заявил, что Большунов стал спокойным и уравновешенным

Александр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал спокойнее и более уравновешенным.
В четверг Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка России в Казани. Он одержал первую победу в сезоне. По состоянию здоровья спортсмен пропустил предыдущий этап, проходивший 26–28 декабря в Кирово-Чепецке. В ноябре после полуфинала спринта на этапе Кубка страны в Кировске (Мурманская область) Большунов стал инициатором стычки с Александром Бакуровым. По итогам инцидента олимпийский чемпион был отстранен на период восстановления Бакурова.
"Если вы обратите внимание, он стал совершенно другим. В психологическом плане он спокоен и уравновешен. Это заметно по его общению. Время, которое он провел, болея и тренируясь дома, помогло ему обрести психологическое равновесие. Это придало ему сил в тренировочном процессе и вылилось в результат здесь, в Казани. Еще раз говорю: нужно оставить Александра в покое, чтобы он мог психологически успокоиться. Во‑вторых, ему необходимо выздороветь. В‑третьих, провести хороший тренировочный сбор - это позволит ему выйти на те кондиции, на которые он способен. Мы сейчас видим начало его возвращения, поэтому давайте дождемся главных стартов, к которым была направлена вся подготовка", - сказал Бородавко журналистам.
Бородавко отметил, что Большунов, скорее всего, пробежит все гонки на этапе в Казани. Тренер подтвердил, что лыжник планировал провести подготовку в Италии, но ему выдали однократную визу на 20 дней в январе, поэтому уезжать не имело смысла.
Этап в Казани завершится 18 января. В субботу пройдут мужской и женский спринты, а в воскресенье этап закончится скиатлоном на 20 км у мужчин и женщин.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Командный спринт - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Большунов: мы соревнуемся в России, а должны быть на мировых стартах
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Юрий Бородавко
 
