Бородавко указал на изменения Большунова

КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал спокойнее и более уравновешенным.
В четверг Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка России в Казани. Он одержал первую победу в сезоне. По состоянию здоровья спортсмен пропустил предыдущий этап, проходивший 26–28 декабря в Кирово-Чепецке. В ноябре после полуфинала спринта на этапе Кубка страны в Кировске (Мурманская область) Большунов стал инициатором стычки с Александром Бакуровым. По итогам инцидента олимпийский чемпион был отстранен на период восстановления Бакурова.
«
"Если вы обратите внимание, он стал совершенно другим. В психологическом плане он спокоен и уравновешен. Это заметно по его общению. Время, которое он провел, болея и тренируясь дома, помогло ему обрести психологическое равновесие. Это придало ему сил в тренировочном процессе и вылилось в результат здесь, в Казани. Еще раз говорю: нужно оставить Александра в покое, чтобы он мог психологически успокоиться. Во‑вторых, ему необходимо выздороветь. В‑третьих, провести хороший тренировочный сбор - это позволит ему выйти на те кондиции, на которые он способен. Мы сейчас видим начало его возвращения, поэтому давайте дождемся главных стартов, к которым была направлена вся подготовка", - сказал Бородавко журналистам.
Бородавко отметил, что Большунов, скорее всего, пробежит все гонки на этапе в Казани. Тренер подтвердил, что лыжник планировал провести подготовку в Италии, но ему выдали однократную визу на 20 дней в январе, поэтому уезжать не имело смысла.
Этап в Казани завершится 18 января. В субботу пройдут мужской и женский спринты, а в воскресенье этап закончится скиатлоном на 20 км у мужчин и женщин.