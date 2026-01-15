Бородавко указал на изменения Большунова

«

"Если вы обратите внимание, он стал совершенно другим. В психологическом плане он спокоен и уравновешен. Это заметно по его общению. Время, которое он провел, болея и тренируясь дома, помогло ему обрести психологическое равновесие. Это придало ему сил в тренировочном процессе и вылилось в результат здесь, в Казани. Еще раз говорю: нужно оставить Александра в покое, чтобы он мог психологически успокоиться. Во‑вторых, ему необходимо выздороветь. В‑третьих, провести хороший тренировочный сбор - это позволит ему выйти на те кондиции, на которые он способен. Мы сейчас видим начало его возвращения, поэтому давайте дождемся главных стартов, к которым была направлена вся подготовка", - сказал Бородавко журналистам.