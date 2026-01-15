Предприниматели Саратовской области получили 160 микрозаймов в 2025 году

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области выдал бизнесменам региона 160 микрозаймов за 2025 год, их общая сумма составила 348,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из них 270,5 миллиона рублей получил бизнес из приоритетных групп: молодежное и социальное предпринимательство, динамично развивающиеся компании и другие. На поддержку стартапов пошло 42 миллиона рублей.

Средства направлены на покупку оборудования и основных средств, оплату стройматериалов и транспортных услуг, ремонт помещений, приобретение горюче-смазочных материалов, семян и минеральных удобрений.

Льготную поддержку оказывают в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Она помогает предприятиям наращивать объемы производства и открывать новые рабочие места.