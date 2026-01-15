https://ria.ru/20260115/biznes-2068128889.html
Предприниматели Саратовской области получили 160 микрозаймов в 2025 году
Предприниматели Саратовской области получили 160 микрозаймов в 2025 году
Предприниматели Саратовской области получили 160 микрозаймов в 2025 году
Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области выдал бизнесменам региона 160 микрозаймов за 2025 год, их общая сумма составила...
Предприниматели Саратовской области получили 160 микрозаймов в 2025 году
Бизнес Саратовской области получил микрозаймы на 348,4 млн рублей за 2025 год
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области выдал бизнесменам региона 160 микрозаймов за 2025 год, их общая сумма составила 348,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Из них 270,5 миллиона рублей получил бизнес из приоритетных групп: молодежное и социальное предпринимательство, динамично развивающиеся компании и другие. На поддержку стартапов пошло 42 миллиона рублей.
Средства направлены на покупку оборудования и основных средств, оплату стройматериалов и транспортных услуг, ремонт помещений, приобретение горюче-смазочных материалов, семян и минеральных удобрений.
Льготную поддержку оказывают в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Она помогает предприятиям наращивать объемы производства и открывать новые рабочие места.
В 2026 году объем поддержки составит не менее 300 миллионов рублей. За все время работы фонд выдал 2,3 тысячи микрозаймов на общую сумму более 3,2 миллиарда рублей.