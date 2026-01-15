Французы со штрафным кругом выиграли эстафету на этапе Кубка мира

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Французские биатлонисты выиграли эстафету на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Фабьен Клод, Оскар Ломбардо, Кентен Фийон-Майе и Эрик Перро преодолели дистанцию 4 по 7,5 км за 1 час 8 минут 58,1 секунды, использовав на восьми огневых рубежах 4 дополнительных патрона и пробежав один штрафной круг. Второй стала сборная Норвегии, которую представляли Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Легрейд, Мартин Ульдал и Ветле Кристиансен (отставание - 6,2 секунды; 0 штрафных кругов + 7 дополнительных патрона), третье место заняла сборная Германии в составе Юстуса Штрелова, Данило Ритмюллера, Давида Цобеля и Филиппа Наврата (+7,9; 0+5).
В пятницу на этапе Кубка мира пройдет женский спринт.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.