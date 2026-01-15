Рейтинг@Mail.ru
ЕС переживает серьезный кризис безопасности, заявили в Европарламенте - РИА Новости, 15.01.2026
15:40 15.01.2026
ЕС переживает серьезный кризис безопасности, заявили в Европарламенте
в мире, россия, украина, европа, нато, евросоюз, европарламент
В мире, Россия, Украина, Европа, НАТО, Евросоюз, Европарламент
ЕС переживает серьезный кризис безопасности, заявили в Европарламенте

Комитета ЕП по обороне: Евросоюз столкнулся с серьезным кризисом безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Евросоюз сталкивается с наиболее серьезной ситуацией в сфере безопасности со времен Второй мировой войны, говорится в докладе комитета Европарламента по безопасности и обороне (SEDE).
"ЕС сталкивается с самой серьезной ситуацией в сфере безопасности со времен Второй мировой войны, что обусловлено прежде всего войной России против Украины, а также более широким спектром гибридных угроз, терроризмом, кибератаками, рисками для критической инфраструктуры и угрозами, связанными с изменением климата", - сказано в документе.
Депутаты подчеркивают необходимость укрепления партнерств ЕС в сфере безопасности и обороны, называя их не опцией, а необходимостью для эффективного реагирования на текущие и будущие угрозы и усиления роли Евросоюза как глобального стратегического игрока. Эти партнерства, как указывается, должны оставаться полностью взаимодополняющими с НАТО и основываться на многостороннем сотрудничестве.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе . В МИД Российской Федерации подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
