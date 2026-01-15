Над Белгородской областью сбили более 30 украинских беспилотников за сутки

БЕЛГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Более 30 украинских беспилотников за прошедшие сутки сбиты и подавлены над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов в семи приграничных округах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 13 снарядов и зафиксированы атаки 71 БПЛА, из них 34 сбиты и подавлены. Ранение получил один мирный житель, он находится в тяжелом состоянии. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 5 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, предприятии и 15 транспортных средствах.
"В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Илек-Пеньковка, Колотиловка, Сергиевка, Теребрено и хутору Первомайский выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены. В селе Илек-Пеньковка от удара FPV-дрона по машине ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 29 беспилотниками, 22 из которых подавлены и сбиты, над Борисовским округом сбиты 2 дрона. По данным главы области, по Волоконовскому и Шебекинскому округам произведены атаки 11 беспилотников, 5 из которых подавлены, в Грайворонском округе по городу Грайворон и четырем селам выпущено 3 боеприпаса и совершены удары 7 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.