Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сбили более 30 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 15.01.2026 (обновлено: 11:07 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/belgorodskaya-oblast-2068002377.html
Над Белгородской областью сбили более 30 украинских беспилотников за сутки
Над Белгородской областью сбили более 30 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 15.01.2026
Над Белгородской областью сбили более 30 украинских беспилотников за сутки
Более 30 украинских беспилотников за прошедшие сутки сбиты и подавлены над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:06:00+03:00
2026-01-15T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
грайворон
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20260115/khorly-2067998682.html
белгородская область
украина
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью сбили более 30 украинских беспилотников за сутки

Более 30 дронов ВСУ были сбиты и подавлены над Белгородской областью за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Более 30 украинских беспилотников за прошедшие сутки сбиты и подавлены над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов в семи приграничных округах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 13 снарядов и зафиксированы атаки 71 БПЛА, из них 34 сбиты и подавлены. Ранение получил один мирный житель, он находится в тяжелом состоянии. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 5 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, предприятии и 15 транспортных средствах.
"В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Илек-Пеньковка, Колотиловка, Сергиевка, Теребрено и хутору Первомайский выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены. В селе Илек-Пеньковка от удара FPV-дрона по машине ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 29 беспилотниками, 22 из которых подавлены и сбиты, над Борисовским округом сбиты 2 дрона. По данным главы области, по Волоконовскому и Шебекинскому округам произведены атаки 11 беспилотников, 5 из которых подавлены, в Грайворонском округе по городу Грайворон и четырем селам выпущено 3 боеприпаса и совершены удары 7 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах Херсонской области почтили в пятницу в Геническе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
10:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаГрайворонВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала