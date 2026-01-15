Рейтинг@Mail.ru
15.01.2026
15:32 15.01.2026
Посольство России призвало Бельгию не усугублять двусторонние отношения
В посольстве РФ в Бельгии заявили РИА Новости, что призывают Брюссель не усугублять уже непростую ситуацию в двусторонних отношениях после доклада местной...
Посольство России призвало Бельгию не усугублять двусторонние отношения

Посольство РФ в Бельгии призвало не усугублять непростые двусторонние отношения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПосольство Бельгии в Москве
Посольство Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Посольство Бельгии в Москве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. В посольстве РФ в Бельгии заявили РИА Новости, что призывают Брюссель не усугублять уже непростую ситуацию в двусторонних отношениях после доклада местной разведслужбы с обвинениями в адрес России.
Бельгийские разведслужбы в опубликованном докладе 15 января обвинили Россию в диверсии в стране и в шпионаже.
"Призываем бельгийские власти искусственно не усугублять и так крайне непростую ситуацию в двусторонних отношениях", - сказали в дипмиссии.
В сентябре посольство РФ заявило, что руководство Бельгии все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части стран-членов ЕС и НАТО и лжет своему народу о якобы желании России напасть на Брюссель.
В конце августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу со своими коллегами из Нидерландов и Люксембурга объявил о поставке в ближайшие месяцы Украине истребителей F-16 и поддержке Брюсселем вступления Киева в НАТО. Позже посольство РФ в Бельгии заявило, что руководство Бельгии своими действиями окончательно загоняет в тупик российско-бельгийские отношения.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Бельгии признали непричастность России к полетам дронов над страной
