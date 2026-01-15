https://ria.ru/20260115/belgiya-2068085353.html
Посольство России призвало Бельгию не усугублять двусторонние отношения
Посольство России призвало Бельгию не усугублять двусторонние отношения - РИА Новости, 15.01.2026
Посольство России призвало Бельгию не усугублять двусторонние отношения
В посольстве РФ в Бельгии заявили РИА Новости, что призывают Брюссель не усугублять уже непростую ситуацию в двусторонних отношениях после доклада местной... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:32:00+03:00
2026-01-15T15:32:00+03:00
2026-01-15T15:32:00+03:00
в мире
россия
бельгия
брюссель
нато
евросоюз
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969277954_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_1e284c28aa4dccd21915bcb978259681.jpg
https://ria.ru/20260115/belgija-2068054512.html
россия
бельгия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969277954_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_783782c318afa1d08fa9bd9779304a14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бельгия, брюссель, нато, евросоюз, f-16
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, НАТО, Евросоюз, F-16
Посольство России призвало Бельгию не усугублять двусторонние отношения
Посольство РФ в Бельгии призвало не усугублять непростые двусторонние отношения