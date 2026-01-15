Посольство России призвало Бельгию не усугублять двусторонние отношения

БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. В посольстве РФ в Бельгии заявили РИА Новости, что призывают Брюссель не усугублять уже непростую ситуацию в двусторонних отношениях после доклада местной разведслужбы с обвинениями в адрес России.