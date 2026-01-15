Рейтинг@Mail.ru
"Барыс" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:00 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/barys-neftekhimik-smotret-onlayn-2068087344.html
"Барыс" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января
"Барыс" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
"Барыс" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января
"Барыс" и "Нефтехимик" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T16:00:00+03:00
2026-01-15T16:00:00+03:00
хоккей
барыс
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903110377_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6a5f2d7fd85458d1f8e091736127c604.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903110377_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_59a44a19655faf34a75d13232c769a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
барыс, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Барыс, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Барыс" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января

© пресс-служба ХК "Металлург"Хоккеисты "Нефтехимика" в матче КХЛ
Хоккеисты Нефтехимика в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© пресс-служба ХК "Металлург"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. "Барыс" и "Нефтехимик" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 15 января и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 января 2026 • начало в 17:00
2-й период
Барыс
0 : 1
Нефтехимик
05:07 • Герман Точилкин
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейБарысНефтехимикКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Авангард
    ЦСКА
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Лада
    Салават Юлаев
    0
    0
  • Хоккей
    15.01 19:30
    Северсталь
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.01 20:30
    Верона
    Болонья
  • Футбол
    15.01 22:45
    Комо
    Милан
  • Футбол
    15.01 23:00
    Расинг
    Барселона
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Вашингтон
    Сан-Хосе
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Питтсбург
    Филадельфия
  • Хоккей
    16.01 04:00
    Миннесота
    Виннипег
  • Теннис
    16.01 07:30
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала